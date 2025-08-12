Karina Milei designó al nuevo médico encargado de la salud del Presidente

El presidente Javier Milei tendrá nuevo médico de cabecera, designado a través de una publicación que se hizo este martes en el Boletín Oficial con la firma de su hermana, la secretaria general Karina Milei.

A través del Decreto 573/2025, el Gobierno nombró al doctor Cristian Luis Martelletti como director de la Unidad Médica Presidencial con rango y jerarquía de subsecretario, bajo la órbita de la cartera que comanda la hermana de Milei.

Asimismo, en la misma normativa se le aceptó la renuncia a quien antes cumplía ese rol: el doctor Manuel Emilio Estigarribia.

Quién es Martelletti

Según data en su LinkedIn, Martelletti integra la Unidad Médica Presidencial desde 2013, cuando gobernaba Cristina Kirchner. Es médico cirujano especialista en cirugía general, con una subespecialización en cabeza y cuello.

En este momento, también se desempeña como jefe del servicio de Cirugía del Hospital Zonal General de Agudos “Doctor Alberto Edgardo Balestrini” de Ciudad Evita, cargo para el cual fue designado por la Resolución 2806/2021 de la provincia de Buenos Aires. También es el encargado de la parte quirúrgica del Hospital Posadas, con amplia experiencia en el servicio público de salud.

Asimismo, Martelletti detalló que coordina la red de cirugía en territorio bonaerense y en Chaco. Como docente, trabaja en la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam).

Otro nombramiento

En el organigrama que responde a Karina Milei, este martes también nombraron al subsecretario de Promoción Cultural y Artística, que responde a la Secretaría de Cultura que comanda Leonardo Cifelli, uno de los alfiles de la secretaria general.

En ese cargo quedó Luis María Blanco, en reemplazo de Federico Brunetti, quien renunció.

Hasta ahora Blanco se desempeñaba como director del Coordinación del Consejo Federal de Cultura, dentro del Ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello.