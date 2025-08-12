Joaquín Benegas Lynch, hijo del “prócer” económico de Milei, pica en punta para ser candidato a senador

El apellido Benegas Lynch pesa fuerte en el mundillo libertario. Desde antes de su ascenso al poder, el presidente Javier Milei dijo que Alberto Benegas Lynch (h.) era su prócer económico. Ahora la familia se prepara para volver a ser protagonista en esta elección, la legislativa del 26 de octubre, ya que pica en punta para ser candidato a senador nacional por Entre Ríos su hijo Joaquín.

En los albores de La Libertad Avanza (LLA), Bertie Benegas Lynch, también hijo de Alberto, fue primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en la boleta violeta. Ahora, según pudo saber LA NACION, Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie e hijo de Alberto, cuenta con el apoyo de la presidenta partidaria nacional, Karina Milei, para postularse.

Cerca del gobernador Rogelio Frigerio admitieron a este medio que hay altas chances de que Benegas Lynch compita para ese rol, impulsado por LLA.

Los Benegas Lynch: Joaquín, Alberto y Bertie Instagram

En esa provincia -que renueva en total tres senadores y cinco diputados- el gobernador fue uno de los que se metió en el acuerdo nacional con los libertarios, que incluye a la ciudad de Buenos Aires con Jorge Macri, a Mendoza con Alfredo Cornejo y a Chaco con Leandro Zdero.

El oficialismo, en el que confluyen el frente de Frigerio y los libertarios, que competirán bajo el nombre “Alianza La Libertad Avanza” y el color violeta, calculan que podrán ubicar en el Congreso a dos senadores y a tres diputados. Los lugares entrables los repartieron así: tres dirigentes libertarios y dos de Juntos por Entre Ríos (uno radical y otro de Pro). De hacer una tremenda elección, calculan, podrían meter como máximo cuatro diputados.

Quién es Joaquín Benegas Lynch

Radicado en La Paz, Entre Ríos, Joaquín Benegas Lynch construyó una aceitada relación con Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei en el trazado nacional y quien lo convenció de postularse, siempre con el aval de la hermana presidencial.

Joaquín Benegas Lynch Instagram

Amigo también de Javier Milei, el futuro candidato a senador nacional se dedica a los servicios agropecuarios desde hace largo rato y en el último tiempo estuvo abocado a unificar las distintas vertientes libertarias que había en Entre Ríos, para ordenar la cuestión provincial con los designios nacionales que baja la secretaria general de la Presidencia. En noviembre de 2024, formó parte de la presentación del partido junto a ella y Martín Menem.

En 2023, se había sumado a la campaña de Sebastián Etchevehere para gobernador, quien compitió por LLA y obtuvo casi 19% de los votos.

Joaquín Benegas Lynch (a la derecha) junto a Karina Milei y Martín Menem Instagram

Joaquín Benegas Lynch llegó a los medios nacionales en mayo de 2024 cuando Milei presentó su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica con un show en el estadio Luna Park en el que cantó varios hits de La Renga. Esa noche de panic show libertario, Bertie lo acompañó con la batería y también estuvo ahí su hermano Joaquín, en guitarra.

Joaquín Benegas Lynch, en guitarra, atrás de Milei LUIS ROBAYO - AFP

Antes tuvo un ferviente cruce con Juan Grabois por criticar a la diputada nacional Natalia Zaracho, del riñón del dirigente social, en medio del debate por la Ley Bases. “¿Como llega a ser diputada esta mujer? Una persona que dice que no tiene tiempo de hacer su laburo. A esto le decimos casta. Tanto talento y capacidad del sector privado suelto y disponible. A los que puedan, deben involucrarse para cambiar la política”, escribió Benegas Lynch en su cuenta de X y Grabois lo tildó de “rufián infame, aporófobo, hipócrita, pituquito y aristócrata de cotillón”.

“Eso es la casta para ustedes: los trabajadores y los humildes. La gente de bien son los Benegas-Lynch, Bullrich Luro de Pueyrredón y Etchevehere“, le dijo el dirigente cercano al kirchnerismo.

Activo en redes sociales, el ruralista propulsa la ideología del Gobierno, replica la gestión y también los dardos de Milei al periodismo, se muestra como ferviente antikirchnerista y habla de un “milagro argentino” representado por esta administración.

Bajo la premisa de respetar el derecho “a la vida, la libertad y la propiedad”, cultiva un estilo provocador y al igual que su padre no escatima críticas a la doctrina social de la Iglesia. Antes de que asumiera Milei, Alberto Benegas Lynch (h.) propuso romper relaciones con El Vaticano porque allí, con el papado de Francisco, entendió que primaba el “espíritu totalitario”.

En el último tiempo, Joaquín Benegas Lynch no le escatimó dardos al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, por el llamado de atención que hizo en su homilía del Tedeum frente al Presidente, cuando cuestionó “la difamación constante en las redes sociales” y pidió frenar “urgentemente” el odio. Ante eso, el hijo del “prócer” de Milei marcó: “A los delincuentes no se los puede tolerar. Imposible que la vea”. Sumó fotos del sacerdote junto a Sergio Massa, Malena Galmarini y Alicia Kirchner.

Este es el Arzobispo de BsAs que dio la homilía de hoy en el Tedeum.



A los delincuentes no se los puede tolerar.



Imposible que la vea. pic.twitter.com/aoaVc15bqD — Joaquin Benegas-Lynch (@joacobl75) May 25, 2025

Hermanos

Mientras que la máxima referente de la hermandad política es la propia Karina Milei, Joaquín Benegas Lynch ingresará a un club que también conforman Francisco Adorni y Griselda Petri.

Hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, Francisco Adorni competirá en la elección bonaerense del 7 de septiembre como primer candidato a legislador por la seccional La Plata para enfrentar al kirchnerismo.

Francisco y Manuel Adorni X.com

En tanto, en Mendoza, Griselda Petri, hermana del ministro de Defensa, Luis Petri, quedó ubicada en el primer puesto para diputada provincial en el segundo distrito electoral, que abarca la comuna de San Martín, donde nació el funcionario nacional.