Los costos que afronta el Estado por engrosar las comitivas presidenciales

Ocupar un lugar en el avión presidencial tiene un costo para el Estado. Alojamiento en un hotel, comidas, seguro médico, visas y gastos de traslado, muchas veces en ciudades con valores muy superiores a los que pueden pagarse en Buenos Aires. Son estos los principales ítems que el Estado afronta cada vez que suma un integrante a una comitiva que acompaña al Presidente a un periplo por el exterior.

Más allá del caso puntual de la esposa de Manuel Adorni, quien afirmó a LN+ que la presencia de Bettina Angeletti en la delegación oficial tuvo “costo cero para el Estado”, existen erogaciones ineludibles, a ser atendidas en el caso de que algún pasajero, más allá del Presidente y sus funcionarios, fuera incorporado a una delegación oficial. Así lo constató LA NACION al consultar a los encargados de la organización de los viajes al exterior de los expresidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Hay una suerte de protocolo y procedimiento. Antes de cada viaje, se aprueban vía resolución de la secretaría general de la Presidencia la lista de integrantes de la comitiva, la partida de gastos, y el otorgamiento de licencias para que la firma de un ministro o secretario sea asumida por quien queda en el país. En el caso del jefe de gabinete, fue la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien quedó a cargo de modo “interino” según la resolución oficial, aunque sobre el viaje no hubo información concreta, ni sobre la cantidad de pasajeros de la comitiva a Estados Unidos y Chile ni tampoco sobre los gastos.

Ni en este ni en ningún otro viaje anterior del presidente Javier Milei hubo una resolución publicada sobre los viajes, sus costos y las comitivas. La publicación de esta información en el Boletín Oficial supo ser una costumbre de los dos gobiernos anteriores, según dos exfuncionarios consultados.

“Cada Presidente puede invitar a quien quiera a un viaje, está dentro de sus facultades”, dijo un exdirigente del Frente de Todos. Alberto Fernández, durante su gestión, fue cuestionado por sus delegaciones numerosas, como las 48 personas que viajaron con él a la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2022.

El 26 de febrero pasado, Adorni y el canciller Pablo Quirno firmaron una resolución general relativa a los viajes al exterior. “Limítanse las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un (1) funcionario o una (1) autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional”, dice el artículo 6. Y agrega que “ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional”, siempre en el caso de los funcionarios.

En muchos casos, la invitación de países extranjeros abarca al Presidente únicamente, aunque hay otros que incluye a ministros, secretarios y asesores. Pero en ningún caso, coincidieron las fuentes, la invitación se extiende a no funcionarios, como es el caso de la esposa de Adorni.

Lo mismo ocurre con las comidas, que no están incluidas en las invitaciones oficiales, aunque siempre está la posibilidad de que los invitados las abonen de su propio bolsillo. Gastos más que importantes en los casos de hoteles de lujo, a los que eran adeptos presidentes como Carlos Menem o Cristina Kirchner.

Según el relato de dos exfuncionarios de anteriores gobiernos y de uno de la actual administración, cada miembro de la comitiva presidencial debe, antes de subir al avión, contar con seguro médico. Además, otra de las erogaciones que afronta el Estado son los traslados, excluyendo al Presidente y sus ministros. “No es lo mismo trasladar cuatro personas que a ocho, y muchas veces se alquilan autos que están a disposición de modo permanente. En ciudades de Europa o Estados Unidos eso tiene un costo altísimo”, rememoró un exfuncionario.

Partícipes del gobierno de Cambiemos (2015-2019) evitaron cuestionamientos puntuales a la gestión libertaria por este u otros viajes presidenciales. Sí recordaron que la orden del entonces jefe de gabinete Marcos Peña, implementada por el secretario general de la Presidencia Fernando de Andreis (hoy diputado nacional de Pro y aliado de LLA), era “que no hubiera acompañantes de ministros o ministras” en las delegaciones oficiales.

El diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista (PS), presentó un pedido de informes por la presencia de la esposa de Adorni en la comitiva. El legislador busca saber “si voló en el avión oficial, quién pagó ese viaje, qué rol cumple y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflictos de intereses”, según publicó el diputado en su cuenta de la red social X. También el peronismo en Diputados pidió la interpelación del jefe de gabinete.

“Vengo una semana a deslomarme acá, quería que mi esposa me acompañe, pero no le sacamos un peso al Estado”, repitió Adorni a LN+ desde New York. “Comida y movilidad (de la esposa) salen de mi bolsillo”, respondió el jefe de gabinete, sin mostrar un detalle que pueda comprobar su ratificación.