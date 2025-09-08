Katopodis apuntó contra el Gobierno y reclamó que Milei lo llame a Kicillof

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, uno de los principales ganadores de la elección bonaerense que no asumirá porque su postulación fue testimonial, celebró este lunes la victoria del peronismo, evaluó las fallas del Gobierno y reclamó que el Presidente llame al gobernador Axel Kicillof.

“Estamos muy contentos con el resultado porque fue contundente”, introdujo y siguió: “Él (por Javier Milei) no entiende que esta Argentina no es el país que el tiene en la cabeza”. Katopodis consideró que los pasos que tiene que seguir el jefe de Estado incluyen “serenarse” y “entender de vuelta el mensaje de las urnas”.

Y, en diálogo con Radio Splendid, añadió: “A todos los que hacemos política nos tocó ganar y nos tocó perder, y cuando perdés tenés que recapitular, tenés que entender dónde cometiste los errores. El principal error es creer que esta sociedad aguanta y soporta cualquier ajuste; por supuesto que no, está dispuesta a hacer un esfuerzo porque es un pueblo noble, pero no a cualquier precio".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a Katopodis y parte del Gabinete bonaerense. Prensa Axel Kicillof

De esta forma, volvió a apuntar contra el modelo de Milei y consideró que los resultados de las urnas demuestran que la gente “quiere ir para otro lado”. “La Argentina es un pueblo solidario que ama a sus discapacitados, que quiere proteger a los jubilados, que trabaja y produce”, sentenció.

“El voto tiene que ser un freno, pero también un voto de esperanza. Ayer hubo una expresión de convencimiento de que vamos a salir de esta, pero eso requiere de un Presidente que lea bien el resultado y el mensaje de las urnas, que se convoque y se siente con el gobernador Axel Kicillof, que ayer muy respetuosamente le ha planteado por quinta vez que necesitamos sentarnos”, dijo.

Así, hizo alusión al pedido que hizo el gobernador bonaerense durante su discurso este domingo por la noche en el que le reclamó “por enésima vez” una reunión al jefe de Estado para poder coordinar políticas públicas con la Nación. “Espero mañana el llamado, tené el coraje y la valentía para trabajar”, arremetió Kicillof desde el escenario.

Katopodis junto a Kicillof y Verónica Magario. Nicolas Aboaf

En este marco, Katopodis remarcó la importancia de mantener el diálogo y volvió a instar a que el Gobierno “escuche a la ciudadanía”. “Esta es la provincia más importante del país, no puede ser que haya un Presidente que no dialogue con los gobernadores, no importa qué opina él. Es un mandato que tiene que trabajar con los gobernadores", dijo y cerró: “El ajuste fue brutal, el sacrificio de dos años fue inútil y no tuvo ningún beneficio para la gente porque este es un gobierno de negocios y, además, le robaron a los discapacitados. Ayer el pueblo de la provincia de Buenos Aires le dijo que no”.