Qué dijo Axel Kicillof de los resultados de las elecciones de Buenos Aires 2025

Este domingo, tras conocerse los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof ofreció un discurso en el que celebró el triunfo de Fuerza Patria y envió un mensaje al gobierno nacional. El mandatario provincial destacó la importancia de la participación ciudadana y el esfuerzo de los militantes, al tiempo que criticó las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

¿Qué dijo Axel Kicillof sobre los resultados de las elecciones?

Axel Kicillof brindó un discurso en el que expresó su agradecimiento y analizó el panorama político: “Empiezo por los agradecimientos. Primero, a los millones de bonaerenses que participaron hoy de esta elección. Segundo, a los militantes y a las militantes que vencieron la resignación y los ataques. Salieron a la cancha y salieron a las calles a pelear esta elección”.

Axel Kicillof agradeció a los votantes y militantes de Fuerza Patria Prensa Axel Kicillof

Además, el gobernador destacó la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires: “A los que permitieron escuchando con sabiduría y con generosidad lo que nos pedía nuestro pueblo. A los que permitieron forjar una sola boleta que es la de Fuerza Patria que hoy terminó con una derrota aplastante. Gracias Sergio y gracias Cristina, injustamente condenada”.

El gobernador extendió su agradecimiento a diversos sectores, entre ellos, a los candidatos, intendentes y dirigentes políticos. “A los candidatos y candidatas de todas las fuerzas, pero particularmente a los candidatos y candidatas seccionales distritales de Fuerza Patria. Protagonizaron una elección histórica. A los intendentes y a las intendentes del peronismo que defendieron a los municipios, a la provincia y a nuestra gente”.

Axel Kicillof celebró el triunfo de Fuerza Patria

Y continuó: “A los dirigentes nacionales que hoy nos acompañan, a los dirigentes sindicales y a los compañeros que van a ser candidatos en la elección de octubre, Jorge Taiana, Juan Grabois, Jimena López, Yasky, Palacio, Hugo Moyano. También a los que contra todos los pronósticos hicieron que sean una de las elecciones más limpias y pacíficas de toda la provincia” agradeció Kicillof.

El mensaje de Kicillof al gobierno de Javier Milei

En su discurso, Kicillof también se dirigió al gobierno nacional, para marcar diferencias y criticar sus políticas. “Veníamos a festejar que con una boleta le veníamos a poner freno a este gobierno de Milei y acá estamos”, enfatizó el gobernador.

A su vez, resaltó que la provincia de Buenos Aires mantuvo una mirada distinta a la del gobierno nacional. “Dijimos que el gobierno que encabezamos, iba a funcionar como un escudo y como una red para defender y proteger en la medida de las posibilidades a nuestro pueblo”, explicó.

Axel Kicillof celebró la victoria de Fuerza Patria y criticó al gobierno oficialista FERNANDO MASSOBRIO - LA NACION

También denunció la reducción de recursos por parte del gobierno nacional. “12 millones de pesos nos arrebató el gobierno nacional, nos atacaron, nos insultaron una y mil veces. Nosotros nunca respondimos con agresión. Nunca respondimos con maltrato, nos dedicamos a trabajar, a trabajar y a trabajar por la provincia”, señaló.

Kicillof instó al Presidente a “rectificar el rumbo” tras los resultados de las elecciones. “Los votos dejaron muy en claro que no se le pueden quitar los recursos que le corresponden a las provincias de la Argentina. No son de este gobernador o este presidente, son del pueblo que lo reclamó en las urnas. No se puede gobernar más con odio, maltrato o con insultos. El gobierno tiene que intervenir y no puede actuar con indiferencia”, sentenció.

Kicillof le pegó al último gobierno kirchnerista

El panorama actual del país, según Axel Kicillof

El gobernador reconoció las dificultades que atraviesa la población. “Yo sé que estamos en una etapa y en una época donde nuestra gente, nuestro pueblo, la está pasando mal, muy mal. Pero la verdad es que permitámonos disfrutar este momento y este intervalo, de una alegría reparadora y necesaria”, expresó.

Para concluir su discurso reafirmó su compromiso con la provincia de Buenos Aires y su gente. “Veníamos a demostrar que había otro camino posible y construir una alternativa. Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país”, afirmó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.