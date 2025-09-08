“Nadie sale limpio”: Francos habló de la derrota electoral del Gobierno y puso en duda que Milei llame a Kicillof

Este lunes por la mañana, tras un duro revés para el Gobierno en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, analizó la derrota electoral de La Libertad Avanza (LLA), asumió responsabilidades y delineó la postura oficial de cara a los comicios de octubre. "Todos cometimos errores“, consideró.

Abordó, además, el reclamo del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien en su discurso de victoria en La Plata le reclamó al Presidente que lo llame. Así, el funcionario puso en duda que Milei lo vaya a llamar, pero no lo descartó. “Yo creo que ha habido una confrontación ahí... No sé, no quiero inmiscuirme en temas que son de decisión personal del Presidente”, reflexionó y se diferenció: “En mi caso, yo sí lo llame a [Carlos] Bianco para felicitarlo por la victoria electoral”.

“No quiero hacer cargos personales. La derrota es compartida por todos nosotros los que integramos el partido y no fuimos capaces de transmitir lo que teníamos. Nadie sale limpio porque somos parte del mismo proyecto“, añadió en diálogo con Radio Mitre.

Francos analizó el resultado electoral. Nicolás Suárez

“Es momento de hacer autocrítica, de analizar, de ver en qué fallamos. En por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que opinan y lo que el Gobierno propone como política y no va a cambiar”, siguió el funcionario y subrayó: “Hay que revisar cómo se vuelca la macroeconomía a la microeconomía, al metro cuadrado de la gente”.

Por otro lado, puso el foco en los próximos comicios nacionales. “Hay que tener buenos resultados. Eso nos va a permitir tener legisladores necesarios para avanzar con las reformas que necesitamos; de trabajo, tributaria”, enumeró.

Y marcó: “El Presidente tomó participación y expresó sus opiniones porque creía que estaban en juego sus pilares macroeconómicos. Tendremos que corregir errores en el discurso, en cómo transmitir lo que pasa en la Argentina”.

Milei y Francos. Alessandra Tarantino - AP

Finalmente, Francos se refirió a las especulaciones que comenzaron a circular en las últimas horas sobre posibles cambios en el Gabinete tras los resultados electorales. El funcionario no lo descartó ni lo confirmó pero, al ser consultado sobre el tema, afirmó que es algo que “tiene que resolver el Presidente”.

“Obviamente va a haber cambios después del 10 de diciembre porque va a haber algunos funcionarios que se van para el Congreso y eso permitirá incorporar a algunas figuras para ocupar nuevas funciones”, indicó y cerró: “El resto siempre estamos a disposición del Presidente y lo que él haga supongo que será lo mejor para la integración de todo el equipo".