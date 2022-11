Kelly Olmos priorizó que la Argentina salga campeón en el Mundial de Fútbol antes que bajar la inflación

escuchar

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, dio este domingo una particular respuesta cuando le consultaron si prefería que la Argentina obtuviera la Copa en el Mundial de Qatar o bajar la inflación. “Primero que Argentina salga campeón”, respondió la funcionaria en declaraciones a Canal 9.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer este martes el dato de inflación correspondiente a octubre, una problemática que no encuentra freno pese a los cambios que ha habido en el Ministerio de Economía. Solo en la gestión de Massa al frente del Palacio de Hacienda el índice aumentó 21% y hay fuerte preocupación respecto del número final que arroje el 2022.

#OpinionPublica | Kelly Olmos: "Yo considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación y un mes no va a hacer la gran diferencia. En cuanto a lo anímico queremos que argentina salga campeón". pic.twitter.com/W1JZhA1OUy — El Nueve (@canal9oficial) November 14, 2022

En ese contexto llamó la atención la respuesta de Olmos, quien tiene a su cargo la mediación en los conflictos sindicales que registran fuertes demandas salariales. “Después seguimos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina”, amplió la funcionaria su idea.

Y profundizó: “Considero que hay que trabajar todo el tiempo por la inflación, pero un mes no va a hacer la gran diferencia . En cambio, desde el punto de vista anímico, de lo que significa para el conjunto de los argentinos y argentinas, queremos que Argentina salga campeón”.

No obstante, la funcionaria de Alberto Fernández reconoció los problemas de la suba de precios. “Mientras haya alta inflación los salarios corren de atrás. Estamos trabajando todos para quebrar esa situación”, sostuvo.

Olmos rescató el reciente lanzamiento del programa “Precios Justos”, que busca “tender hacia una inflación del 4% mensual”. Si bien admitió que la “responsabilidad primaria” está en el Ministerio de Economía, aseguró que su implementación “convoca” a todo el Gobierno para asegurar su éxito.

#OpinionPublica | Kelly Olmos: "Hay una dificultad muy fuerte cuando hay alta inflación. Mientras haya alta inflación los salarios corren de atrás, estamos trabajando todos para quebrar esa situación". pic.twitter.com/0DbhBqa5Rg — El Nueve (@canal9oficial) November 14, 2022

Como ya lo había expresado días atrás, la titular de la cartera de Trabajo rechazó la intención de otorgar una suma fija, un planteó que había realizado Cristina Kirchner. Olmos remarcó que hay un gran problema con “el autoempleo y la informalidad” y aseveró que “eso no se resuelve con una suma fija”.

Olmos planteó reparo al análisis de que la suma fija generaría “una situación de asimilación” y una “dinámica distinta” en los salarios. Si bien admitió que funcionó así durante el gobierno de Néstor Kirchner y el primer tramo de Alberto Fernández, opinó que no resultaría de la misma manera ahora.

“Creo que no es comparable. Cuando Néstor asume y decide una suma fija veníamos de 10 años en que las paritarias no funcionaban. Fue un mecanismo eficaz para una transición, y después con las convenciones colectivas no se volvió a dar”, señaló. Y añadió: “Lo mismo con Alberto. Veníamos de la gestión de Macri que había demolido la capacidad adquisitiva y la primera decisión del bono tuvo su eficacia”.

Frente a las críticas de la oposición, Olmos remarcó que el anterior gobierno “demolió los salarios” y remarcó que el Frente de Todos tuvo que afrontar los efectos de la pandemia y la guerra en Ucrania. “Aún así durante nuestra gestión los salarios vienen manteniendo su capacidad adquisitiva y tenemos el tema pendiente de recuperar lo que perdieron con el macrismo ”, señaló.

LA NACION