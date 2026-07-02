Kicillof compartió imágenes de ciudades del AMBA bajo la ola polar para reclamar por Zonas Frías: “Desconocen la realidad”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, compartió este jueves una nota de LA NACION sobre ciudades bonaerenses bajo la ola polar para rechazar la exclusión de la provincia del régimen de Zonas Frías, luego de los cambios introducidos en la ley aprobada por la Cámara de Diputados.

“No lo decimos nosotros, lo dice la realidad que se niegan a ver. Solo quienes no conocen la provincia de Buenos Aires o quienes la desprecian pueden sostener que no tiene que estar contemplada dentro de la Zona Fría”, expresó Kicillof desde sus redes sociales, donde adjuntó la mencionada nota.

El tuit de Kicillof

El artículo de LA NACION daba cuenta de dos ciudades del AMBA como La Plata y Ezeiza que este jueves estuvieron entre las que registraron las temperaturas más frías del país.

La Plata apareció con -1,6°C, Ezeiza con -0,8°C y Bahía Blanca apenas por encima de los 0°C, una muestra del alcance de la masa de aire polar que avanzó sobre buena parte del país durante la madrugada.

Zonas Frías

A fines de mayo, el Gobierno logró aprobar una limitación de las denominadas “zonas frías” para recortar subsidios a la provisión de gas natural en once provincias, incluida Buenos Aires.

El proyecto, titulado “Medidas Energéticas” por el Poder Ejecutivo, obtuvo 132 a favor, 105 rechazos y cuatro abstenciones, y ahora deberá ser debatido por el Senado.

El recinto de la Cámara de Diputados Soledad Aznarez

La iniciativa oficial elimina el subsidio automático para usuarios de ingresos medios y altos en gran parte del interior del país y lo mantiene sin filtro de ingresos solo en la Patagonia, la Puna y Malargüe, aunque con una cobertura menor porque deja afuera los costos de transporte y distribución.

El nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, se encuentra reuniendo voluntades en el Senado para convertir en ley los cambios en el régimen de “Zonas Frías”.

Acto partidario

Por otro lado, Kicillof encabezó este jueves en La Plata una reunión con intendentes bonaerenses de todas las secciones electorales, legisladores y dirigentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su espacio dentro del PJ.

“Tenemos el convencimiento de que, para defender a nuestro pueblo y proponer un camino alternativo, tenemos que hacer el esfuerzo de construir algo nuevo”, expresó el mandatario provincial, en lo que fue leído como un lanzamiento frontal hacia la interna partidaria con el kirchnerismo.

El acto de Kicillof en La Plata MARIANO SANDA

“Hoy enfrentamos a un Gobierno nacional que aplica un modelo de exclusión y que forma parte de un entramado internacional impulsado por la derecha más poderosa a nivel global”, dijo y añadió: “Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación: nuestra única agenda es la de dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.