Kicillof habló del triple crimen y pidió a Milei que convoque a los gobernadores para frenar el narcotráfico

LA PLATA.- El gobernador bonaerense Axel Kicillof reclamó este lunes al presidente Javier Milei que convoque de manera urgente a los gobernadores para coordinar una estrategia nacional contra el narcotráfico, tras pronunciarse por primera vez sobre el triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela.

Kicillof habló desde la Casa de Gobierno provincial, luego de las duras críticas que recibió de la oposición y de las familias de las víctimas. Tanto Milei como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo responsabilizaron por la inseguridad en la provincia.

“¿A quién votaron ahí? Al kirchnerismo. ¿Quién liberó asesinos? El kirchnerismo. ¿Quién votó contra la trata? El kirchnerismo. ¿A quién culpan? A Javier Milei”, ironizó el Presidente al referirse al caso.

Kicillof respondió: “Le pido al Presidente que convoque urgentemente a los gobernadores para conformar una mesa nacional, porque el narcotráfico atraviesa todo el territorio. No hay que hacer campaña con esto, ni marketing político. Lo que pedimos es que se articule un trabajo federal y serio, acompañado de inversión”.

El gobernador subrayó que “el narco es internacional, cruza fronteras y territorios” y advirtió que “es absurdo pensar que se puede resolver sin la participación de las fuerzas federales”.

“Evidentemente, cuando el Estado tiene insuficiente presencia crece el narco. Este caso demuestra que la ausencia del Estado y de oportunidades desencadena la expansión del narco”, insistió.

Condena

El mandatario provincial también envió sus condolencias a los familiares de las víctimas: “Nuestro pesar a las familias de Lara, Brenda y Morena. Nada justifica el nivel de violencia y de sadismo de este crimen estremecedor”.

Sin responder de manera directa a las críticas de los familiares, Kicillof se refirió a la investigación: “Está caratulado como homicidio calificado por concurso de tres o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por ser cometido contra una mujer mediante violencia de género. Nosotros lo definimos como un narcofemicidio. Vamos a trabajar para que los responsables paguen sus condenas”.

Las familias, sin embargo, cuestionaron la falta de contacto del gobernador. La madre de Brenda expresó su enojo tras el entierro: “Esa bosta que tenemos de gobernador ni nos llamó. No estoy satisfecha con lo que se hizo”. Anticipó, además, que marchará y cortará calles hasta que aparezcan todos los responsables del crimen.

Sabrina, la madre de Brenda, cargó contra la Policía y el gobernador bonaerense Axel Kicillof

Kicillof, en tanto, sostuvo que el gobierno provincial está “a disposición para hablar con los familiares cuando lo deseen” y destacó los avances de la investigación. “Esto fue planificado para que los cuerpos desaparecieran y el crimen atroz quedara en la impunidad. Hoy tenemos 6 detenidos y 6 más identificados. Se caratuló como correspondía con el protocolo de secuestro. No se pudieron evitar los hechos, pero sí la impunidad”, dijo y reforzó: “Nos comprometemos a que se haga justicia encontrando a los responsables y castigándolos con toda la severidad del caso”.

La investigación

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, precisó que la denuncia se realizó el sábado 20 a las 21.30, y que la investigación comenzó al día siguiente. “Se recogieron cámaras y el martes se llegó a la casa en Florencio Varela, donde pudimos descubrir los cuerpos”, detalló.

El funcionario calificó el crimen como “un hecho salvaje” y explicó que “estaba planificado para que las jóvenes quedaran como personas desaparecidas”.