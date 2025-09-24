Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres chicas que fueron encontrados muertas en Florencio Varela

Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, fueron víctimas de un triple crimen en Florencia Varela. La policía confirmó este miércoles que sus cuerpos fueron hallados en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas.

Las chicas fueron vistas por última vez el viernes pasado

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes en la rotonda de la localidad bonaerense de La Tablada, en Monseñor Bufano y Avenida Crovara, en donde las recogió una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

Hasta el momento hay cuatro personas detenidas. Entre ellos, una pareja, que vivía en la casa, ubicada en Jáchal y Chañar, donde la policía encontró los cadáveres. La mujer habría confesado que asesinaron a las chicas por una supuesta venganza atribuida a una banda narco liderada por un traficante peruano que permanece prófugo.

Trabajadoras sexuales

Según reconstruyó LN+, en base a la declaración de familiares, las tres chicas habían salido de la casa de Morena en Ciudad Evita el viernes para encontrarse con una persona en esa rotonda de La Tablada.

La última imagen de las tres chicas en La Matanza

Sabrina, la madre de una de las chicas sostuvo que eran trabajadores sexuales. De acuerdo con Antonio, abuelo de Morena y Brenda, las tres se trasladaban “siempre en DIDI” para ir un boliche en Flores. Sin embargo, esa noche dijeron: “No, anulalo, que nos vienen a buscar’”.

Según esta versión, se iban a encontrar con una persona que les habría prometido la entrega de unos 300 dólares a cada una.