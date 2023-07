Kicillof juega a dos puntas: Juan Grabois y Sergio Massa lo llevan como candidato a gobernador

escuchar

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartirá listas con los dos candidatos a presidente de Unión por la Patria: Sergio Massa y Juan Grabois, el 13 de agosto próximo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con la intención de sumar por izquierda y por derecha para su candidatura con un mecanismo en forma de Y, Kicillof hará campaña con los dos oponentes de la interna oficialista.

Este jueves, el gobernador se mostró con Juan Grabois, dos días después de hacer campaña junto a Sergio Massa. Apenas en 48 horas tuvo la foto con los dos competidores en la interna presidencial de Unión por la Patria.

En el acto de este jueves que tuvo lugar en Berisso, en una fábrica textil recuperada, el gobernador destacó la figura del dirigente social, con quien dijo coincidir “ en casi todo”. “Tenemos algunas diferencias, pero básicamente coincidencias” , destacó Kicillof respecto a Grabois.

Kicillof y Juan Grabois hoy en Berisso

Dos días antes, Kicillof ya le había levantado la mano a Massa, el martes, en Merlo, cuando aseguró: “Hoy tenemos al próximo Presidente”.

En ese momento, Kicillof aseguró que en “un mundo imprevisible, Sergio ha sabido equilibrar la economía argentina y acompañar a la provincia de Buenos Aires”.

Sergio Massa y Axel Kicillof, en la presentación de la nueva base UTOI de Merlo Prensa GPBA

Kicillof destacó el trabajo del ministro de Economía sin mencionar la inflación, que supera el 115 por ciento interanual, según cifras oficiales. Grabois, que es profesor de la UBA, tampoco mencionó la inflación.

Este jueves, Kicillof fue un poco más crítico y aseguró. “Nosotros no tenemos que ocultar ningún problema de los que tenemos, que son muchos”. “Acá, a simple vista, faltan muchas cosas. Se hicieron muchas, pero faltan muchas”, admitió Kicillof en un tono menos complaciente con el actual gobierno.

A su turno, Grabois buscó diferenciarse del discurso oficialista: “La última vez que lo vi Axel en el gasoducto Néstor Kichner tuve sensaciones encontradas. Por un lado, la Argentina de haber terminado esa obra en tiempo récord. Por otro lado, quiero poner la perspectiva distinta a la discusión hegemónica. La primera es: los dólares que vamos a ahorrar, a exportar. Pero hay un 40 por ciento de gente que no tiene gas natural en su casa. Y parte de la gente que hizo eso en tiempo récord no tiene vacaciones. No tiene gas en su casa ni derechos laborales. Nosotros vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo.

“El compañero Axel le solicitó a este precandidato a presidente la adhesión a nuestra lista. Bueno, este es mi candidato” , dijo abrazándolo. Agregó que, desde su espacio, espera aportar al resultado de Axel Kicillof a quien definió como: “ una esperanza de recambio generacional del movimiento para que le vaya muy bien”.

Axel Kicillof y Juan Grabois en una fábrica recuperada de Berisso

Luego agregó: “Wado y Maximo también son mis candidatos”, expresó Grabois . Y dijo: “A diferencia de la oposición, que se tiran con informes de inteligencia y con camiones de droga, nosotros vamos a hacer una interna propositiva, constructiva, con diferencias de perspectiva, de perfil, de orientación, pero con un claro sentido patriótico. Pero quédense muy tranquilos siempre tuvimos muy claro de qué lado estamos. Pase lo que pase en las elecciones esto es largo. Esto dura hasta que no haya un solo pobre en la Argentina”, dijo. Añadió que participar en los comicios le dará la posibilidad a su movimiento de poner condiciones “en el programa político y social de la etapa que viene”.

Máximo Kirchner y Grabois, el sábado pasado Hernán Zenteno

Grabois dijo que con Paula Abal Medina, precandidata a vicepresidenta, busca instalar una propuesta de Tierra, Techo y Trabajo en contraposición “a nuestro rival interno Sergio Massa”.

Mientras los dos precandidatos de la interna presidencial de Unión por la Patria buscan diferenciarse entre sí y pegarse a Kicillof, el gobernador colpeó, una vez más, contra la oposición: “Nos acusan de hacer campaña del miedo. Simplemente porque repetimos en un micrófono lo que ellos dicen. Da miedo lo que prometen. Da miedo que vengan por derechos conquistados por generaciones y generaciones. Da miedo como se ensañan con los que menos tienen”, dijo.