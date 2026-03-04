Kicillof ofreció un 7,5% por ciento de aumento a los docentes y espera desactivar el conflicto gremial

LA PLATA.- El gobierno de la Provincia de Buenos Aires presentó a los gremios docentes una propuesta salarial con un alza del 7,5 % para el bimestre marzo/abril, que incluye una bonificación no remunerativa de $28.700.

Esta suba se acumularía con un 1.5 por ciento de aumento dispuesto por decreto en febrero último, lo que suma una mejora del 9 % para el segundo trimestre del año.

El viernes habrá congresos extraordinarios y los gremios resolverán si toman la propuesta o vuelven a una medida de fuerza, tal como sucedió el lunes en el inicio del ciclo lectivo.

El gobierno de Kicillof advirtió ese día sobre el complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia “producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional”: 15 billones de pesos.

Ayer, martes 3 de marzo el mandatario dio por iniciado el ciclo lectivo con nuevas críticas al gobierno de Javier Milei. Y hoy mejoró la oferta a los gremios docentes -inicialmente era un 3%- históricamente aliados y base de sustentación de su gobierno.

Kicillof destacó: “Estamos comenzando las clases en un momento en el que el gobierno nacional no sólo se retiró de sus responsabilidades, sino que además intenta asfixiar a las provincias. Aun así, en la provincia de Buenos Aires seguimos apostando a más escuelas, más inversión y más futuro”.

Kicillof y Magario en la apertura del ciclo lectivo en Avellaneda.

En ese acto la vicegobernadora Verónica Magario destacó: “A diferencia del gobierno nacional que desfinancia la educación en todos los niveles nosotros seguimos invirtiendo porque sabemos que el 70 por ciento de los los alumnos bonaerenses van a la escuela pública”.

La disputa entre los gremios y el gobierno incluye a más de 4 millones de estudiantes bonaerenses de los tres niveles obligatorios.

El gobierno de Kicillof también negocia con los empleados estatales y judiciales que se plegaron al paro docente el dos de marzo.