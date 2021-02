El gobernador Axel Kicillof apuntó desde Miramar contra la oposición y los medios, a los que acusó de desinformar respecto a la vacuna Crédito: Prensa PBA

Desde Miramar, en medio de la conferencia semanal para informar el estado epidemiológico de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof apuntó contra la oposición y los medios, a los que acusó de encabezar una "campaña anti vacunas detestable, deplorable e intensa". El mandatario también marcó un contraste con la oposición de cara a la movilización nacional para exigir el regreso presencial a las clases: dijo que su gestión trabajó intensamente en la preparación de las escuelas, pero que no se dedican a "hacer marketing con eso".

"Miren que mal hay que estar para convencer a la gente de que la vacuna que viene a curarnos es riesgosa y que la enfermedad no lo es y han hecho las dos cosas", dijo el gobernador apuntando contra la oposición. También hoy, desde Tucumán, Alberto Fernández había hecho lo propio. "Me dijeron que era un envenenador serial y ahora me piden que consiga más veneno", dijo.

En el mismo sentido, y sin identificar a los destinatarios de sus acusaciones, Kicillof dijo que "los mismos que han llevado a cabo la campaña de antivacunas, miedo y sabotaje" son también quienes se quejan porque hay pocas vacunas y critican la campaña de promoción y preinscripción que se lleva a adelante en locales partidarios del PJ, La Cámpora y otras organizaciones oficialistas. Un operativo que genera malestar en la oposición, pero también entre los intendentes del oficialismo. "Hemos llamado a nuestra juventud que, mientras muchos la siguen castigando, ha decidido acompañar y poner el hombro en esta campaña de vacunación", los defendió.

"El sembrar desconfianza, miedo, sospecha, no es casualidad. Es un trabajo que se ha hecho para que parte de la población cuando llegue la vacuna no esté dispuesta a vacunarse", continuó. Acompañado por su ministro de Salud Daniel Gollán, Kicillof celebró también los dos millones de inscriptos para recibir la vacuna y agregó: "A ese campaña antivacunas, la estamos derrotando".

En medio de la polémica respecto al rol que asumieron dirigentes de La Cámpora en la campaña de vacunación, Kicillof afirmó que quienes van a administrar las vacunas son "diplomados por la provincia de Buenos Aires", y disparó: "Basta de hablar pavadas". Además, dijo que en la aplicación creada por la provincia se difundirá "información relevante, importante y al día para no recibir esa tormenta de falsas noticias, opiniones interesadas y a veces de sabotaje". Sin precisar destinatarios, fue por más: "Porque sin información real hasta han dicho que esta vacuna es veneno".

El gobernador dijo que la campaña ya comenzó en 149 hospitales provinciales y que, a medida que lleguen las próximas vacunas, los vacunatorios se extenderán a escuelas, centros municipales y otras instalaciones.

La vuelta a clases

Kicillof aprovechó el debate por la vuelta a clases para volver a cargar contra la oposición. Señaló que la provincia presentó el plan para la vuelta a la presencialidad en octubre. "Tal vez no es tanta novedad, ni nos dedicamos a hacer marketing con esto". Hace dos semanas había dado por cerrado un acuerdo con los docentes, que los propios gremios pusieron en dudas.

Además, el gobernador consignó que durante la pandemia lanzaron los planes "escuelas a la obra" y "escuelas seguras", para condicionar los edificios. "No por la pandemia, sino porque venimos de cuatro años donde dejaron caer a pedazos los establecimientos", dijo.

"No va a explotar ninguna instalación de gas, no va a haber problemas con la instalación eléctrica, no se van a caer los techos, cosas tan básicas como esas tuvimos que hacer con una provincia arrasada. Lo estuvimos haciendo silenciosamente", apuntó, para cuestionar la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal.

Los cuestionamientos continuaron: el gobernador dijo que estos planes de mejoras en las escuelas no tomaron relevancia porque no se dedican "a hacer escándalos" y decidieron hacerlo silenciosamente. "Si no, alguna prensa porteña se dedica a decir que todo lo que hacemos esta mal y todo lo que hacen otros es heroico", insistió.

