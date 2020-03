El gobernador Kicillof y su ministro de Salud, Daniel Gollán

Repasaron la situación sanitaria de cara al pico de contagios, que se espera para fines de abril y mayo; preocupación por el abastecimiento

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de marzo de 2020

LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires busca coordinar medidas sanitarias y sociales con los 135 intendentes municipales ante un pico de contagios de coronavirus que, advierte, podría registrarse entre fines de abril y principios de mayo, con epicentro en el área metropolitana (AMBA).

Kicillof informó a los alcaldes de cada uno de los municipios sobre la compra de insumos, la ampliación de la infraestructura hospitalaria y las normas vigentes a fin de contener la pandemia, durante un encuentro que tuvo lugar ayer en el Teatro Metro de esta capital. Los alcaldes expresaron su preocupación por la eventual falta de respiradores o camas de terapia intensiva.

"Nadie quiere un desborde. Pero no podemos darnos el lujo de trabajar para un escenario moderado. Estamos trabajando para el peor de los escenarios. Eso no quiere decir que suceda", dijo el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

El gobierno negó que existiera tensión generalizadas con los alcaldes por el manejo de la crisis. "Un intendente planteó preocupación por falta de terapistas o respiradores", puntualizó Bianco.

Juan Zabaleta (de Hurlingham) destacó que la importancia de coordinar el trabajo es fundamental "para salvar vidas". Pidió que la gente se quede en su casa, en particular la tercera edad. "Vamos a enfrentar muchas dificultades porque hay 4 millones de personas de trabajo informal. Estamos poniéndole freno al contagio", indicó.

El alcalde de Berazategui, Juan José Mussi, se mostró optimista: "Creo que no va a ser tan grave como los países europeos. Pero hay que tomar todas las medidas que parecen tontas y no lo son. La vacuna, si viene, va a tardar tiempo largo. Hay que tomar todas las precauciones".

Según el Jefe de Gabinete de la provincia: "El grueso del impacto va a ser en el AMBA, donde esta mayor cantidad de población. Ahora tenemos que estar preparados para el pico de contagios que según los modelos va a ser fines de abril o principios de mayo".

Según Mussi no se va a llegar a un extremo: "Tenemos la posibilidad de sumar camas. Siempre pensando que no va a ser una cosa desaforada la epidemia. El problema es no quedarse atrás. Creo que va a responder el servicio sanitario".

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, dijo: "Agradezco tener el SAME. El pedido es reforzar esa infraestructura. Nos enfrentamos a cosas tan desconocidas que es difícil saber si estamos preparados o no. Nuestro sistema ha tenido un refuerzo sanitario durante el gobierno de María Eugenia Vidal. El nivel de respiradores no es suficiente, estamos viendo si podemos reforzar esas cosas que son tan importantes".

Desabastecimiento

En lo inmediato el gobierno provincial buscó llevar calma ya que hoy mismos se registraron aglomeraciones en supermercados por temor a los desabastecimiento e intentos de vecinos de cortar las rutas para impedir la libre circulación, sobre todo hacia los distritos turísticos.

"En el área metropolitana hay afluencia masiva de gente con temor al desabastecimiento y se colapsan las infraestructuras", admitió Bianco.

El gobierno aseguró que se están tomando medidas para evitar que se paralice el suministro de alimentos. Pidió prudencia a la población. Y no tomar la cuarentena como vacaciones.

"Esto es un problema de salud pública muy grave. Muchos trabajadores de salud y seguridad van a tener que seguir trabajando. Nosotros como gobierno provincial tomamos las medidas que sean necesarias", dijo.