escuchar

Afectado por duros golpes para su campaña por la reelección, que le propinaron el caso “Chocolate” y el escándalo por el viaje de lujo de Martín Insaurralde, el gobernador Axel Kicillof pareció reaccionar políticamente al mostrarse abierto a debatir con la oposición bonaerense la reforma de la Legislatura, cuya opacidad y dimensión quedaron bajo la lupa, para transformarla en un cuerpo unicameral.

“Habría que ver la letra chica, pero estamos dispuestos a dar el debate. Esto es algo que ha presentado la oposición en medio de discusiones sobre la Legislatura”, remarcó Kicillof, aunque en seguida buscó aclarar: “No son discusiones nuevas ni es algo privativo de este gobierno; no es es que los episodios recientes son la única circunstancia que inspira estas discusiones” .

Kicillof sostuvo, en la misma línea, que la Constitución de la provincia de Buenos Aires “en muchos sentidos ha quedado desactualizada”, más allá de “la reforma de los años 90″, que se hizo durante la gobernación de Eduardo Duhalde. “Obviamente estamos dispuestos a discutir el funcionamiento de la Legislatura bonaerense” , insistió el mandatario provincial, para que quedara clara su postura.

Julio Rigau, el puntero del PJ sorprendido con 49 tarjetas de débito

“Tendremos que ponernos de acuerdo, porque aunque sea unicameral después eso implica una distribución y muchas cuestiones que tienen que ver con darle más representatividad. Nosotros sabemos hoy que hay zonas que están sobre-representadas con la actual distribución. Me parece una propuesta interesante para empezar a discutir, recojo el guante ”, sostuvo tras el Encuentro Provincial de la Ruralidad.

Kicillof agregó: “Nosotros tenemos ideas que tienen que ver con el financiamiento de los partidos y me parece interesante que la oposición esté dispuesta a abrir estas discusiones. No es que estoy de acuerdo ni que estoy en desacuerdo, porque no he visto los proyectos y como quién dice, a veces el diablo está en los detalles , pero discutir cómo funciona el Poder Legislativo es algo que tenemos que hacer”.

El gobernador se anticipó, con estas declaraciones, a la presentación del proyecto de Juntos por el Cambio para eliminar las cámaras de Diputados y de Senadores con el objetivo de crear una Legislatura unicameral. La iniciativa será dada a conocer este miércoles por el candidato a gobernador Néstor Grindetti. La postulante de La Libertad Avanza, Carolina Píparo, ya había hecho una propuesta similar.

Néstor Grindetti, candidato a gobernador por JxC Fabián Marelli

“Nos resulta interesante, adecuado y oportuno” , insistió Kicillof, quien gobernó este año con una Legislatura prácticamente paralizada por el bloqueo mutuo entre el oficialismo y JxC. El gobernador también pidió una reforma a la ley de ministerios de la provincia para eliminar la Jefatura de Gabinete, que se instauró en épocas de Daniel Scioli como gobernador y se mantuvo durante el mandato de María Eugenia Vidal.

Kicillof impulsó la disolución de ese organismo luego de aceptarle la renuncia a Insaurralde, quien lo ocupó desde septiembre de 2021. En La Plata afirmaron que buscarán “pasar la página rápido” para enfocarse nuevamente en la campaña electoral , en la que Kicillof y su equipo de colaboradores se jugarán “la vida” en las próximas tres semanas, aseguró una fuente cercana al gobernador.

Con sus declaraciones, sorpresivas por su tono comprensivo con las propuestas de la oposición, Kicillof pareció diferenciarse de otros sectores del oficialismo tras el cimbronazo que le provocó el caso “Chocolate” y luego el escándalo de Insaurralde, a quien nunca terminó de digerir pero aceptó por imposición de Cristina y Máximo Kirchner. Ahora, habrá que ver hasta dónde llega este posicionamiento de Kicillof.