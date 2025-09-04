Kicillof redobló sus críticas a Milei: “No debería gobernar alguien que le dé la espalda a personas con discapacidad”

LA PLATA.− En el último día de campaña de cara a las elecciones del 7 de septiembre, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, hizo una recorrida por tres de las más potentes secciones electorales y fustigó al presidente Javier Milei, de viaje hacia Estados Unidos.

“Dicen que nuestro país tiene que hacer sólo producción primaria, que no le metamos valor agregado. ¿Por qué lo dicen? Porque odian a los argentinos“, expresó el mandatario bonaerense.

“Quieren gobernar un país odiando a su pueblo y a su gente. La desprecian, desprecian nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra cultura. Le pido que camine, que conozca nuestra gente. No se puede gobernar lo que se desprecia", manifestó el gobernador, esta mañana, durante una recorrida por Merlo, en la primera sección electoral.

Más tarde se dirigió a Lomas de Zamora, el distrito de la tercera sección, donde fue apedreado Milei la semana que pasó. En ese partido visitó la obra en construcción de la Escuela Especial N°508, “Hermandad Latinoamericana, junto al intendente Federico Otermin, y saludó a algunos de los alumnos.

Además de hacer foco en el área de discapacidad, epicentro del escándalo por presuntas coimas del que intenta salir la Casa Rosada, Kicillof buscó marcar un contraste con el Presidente en ese distrito, del que debió ser evacuado de una caravana cuando era atacado por manifestantes que le arrojaron cascotes.

Kicillof en Merlo Nicolas Aboaf

“No debería gobernar alguien que da la espalda a personas con discapacidad”, manifestó el gobernador, con Milei en la mira.

Kicillof hizo campaña junto a la vicegobernadora Verónica Magario, primera candidata a diputada por la tercera sección electoral. Estuvieron, además, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, y el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, también candidato a diputado provincial.

Kicillof continuó con sus críticas a Milei: “Hace casi dos años que el gobierno nacional desprotege a los jubilados y a los sectores más necesitados de la sociedad: nadie que tenga sensibilidad y comprensión puede votar en apoyo a Milei este domingo”.

“El topo no solo vino a destruir el Estado, también quiere terminar con nuestras costumbres y con la característica solidaria de nuestro pueblo: en Argentina no debería gobernar nadie que les dé la espalda a las personas con discapacidad”, insistió.

La recorrida culminó en la octava sección electoral, con una visita a una obra en construcción en la avenida 60, en La Plata.