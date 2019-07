El fallido paso de Fernando de la Rúa por el programa de Marcelo Tinelli 06:00

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2019 • 10:30

Como la mayoría de las grandes figuras políticas de la Argentina, Fernando De la Rúa tuvo tu paso obligado por el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, que en diciembre del año 2000 todavía se llamaba Videomatch y se emitía por la pantalla de Telefe. Su participación televisiva estuvo plagada desprolijidades, que el expresidente recordaría como "desleal".

El Presidente visitó el emblemático programa de Tinelli en medio de un operativo de seguridad que falló a penas se paró delante de las cámaras: un joven salió de la tribuna y lo increpó sobre los presos condenados por el ataque a La Tablada en 1989, quienes se encontraban en huelga de hambre hacía más de 100 días. "Pienso en los presos de la Tablada, se están muriendo de hambre", dijo. De la Rúa dio su versión y subrayó que era una "gran preocupación" para él.

La visita continuó siendo muy accidentada: De la Rúa llamó "Laura" a Paula Robles, la pareja de Tinelli, y se refirió a Videomatch como Telenoche, el noticiero del canal competidor. No sin antes ser ridiculizado por la imitación de Freddy Villareal, Fernando De la Rúa se retiró del piso por la salida equivocada y sin ser acompañado.

De la Rúa acusó a Tinelli de propiciar su caía

En el año 2003, Fernando De la Rúa recordó esta visita como el día que comenzó la crisis de su gobierno y acusó a Tinelli de haber sido "desleal". El entonces Presidente había sido invitado para "poner término a ese espectáculo lamentable de la mofa", como identificaba a la imitación de Villareal. Sin embargo, consideró que sucedió todo lo contrario: "la gente empezó a ver más cercana a la verdad esa imagen de mofa que la que le daba la realidad".

El líder radical consideró que la noche de su visita a Videomatch fue "decisiva, pero no exclusiva" para la desestabilización de su gobierno, y subrayó la importancia del rol de los medios en el desencadenamiento de la historia. "Asumo mi responsabilidad por haber ido al programa, que fue perjudicial para preservar mi función", concluyó dos años después de su renuncia.

"Me informaron falsamente el nombre de la esposa (de Tinelli, que se llama Paula pero que él confundió por Laura) cuando yo lo pregunté para saludarlo amablemente y preguntarle por ella. Al retirarme -prosiguió relatando el ex presidente-, el conductor no cortó la escena que me acompañó", se quejó de la Rúa de la producción del programa. Y más aún, el expresidente dijo que se perpetró un escenario para mostrarlo desorientado, ya que supuestamente lo invitaron a salir por el lugar equivocado: "después usaron la imagen repetidamente para descalificarme".