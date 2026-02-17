La adhesión mayoritaria de los gremios al paro de la CGT anticipa un fuerte impacto en los servicios

El impacto del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) podría superar a los tres anteriores que se realizaron contra el gobierno de Javier Milei. La central obrera anunció una huelga sin movilización para la jornada en la que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, debate que el Gobierno busca concretar este jueves.

La adhesión de la mayoría de los gremios –en especial los del transporte, aunque no están aún confirmados los colectiveros– anticipa una alteración significativa en los servicios. Se trata del cuarto paro contra la gestión de Milei, luego de una ausencia de esta medida durante casi un año.

La semana pasada, durante el debate en el Senado, la central convocó a una movilización sin paro, en la que su protagonismo quedó diluido por los incidentes entre la militancia de izquierda y la policía. Ayer, en medio de presiones, la CGT resolvió convocar a un paro general para el día en que se trate en Diputados, aunque sin movilización.

Los sectores que adherirán