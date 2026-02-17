La adhesión mayoritaria de los gremios al paro de la CGT anticipa un fuerte impacto en los servicios
Los sindicatos del transporte se suman a la medida, aunque resta la confirmación de los colectiveros; qué otros rubros se verán afectados
- 3 minutos de lectura'
El impacto del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) podría superar a los tres anteriores que se realizaron contra el gobierno de Javier Milei. La central obrera anunció una huelga sin movilización para la jornada en la que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, debate que el Gobierno busca concretar este jueves.
La adhesión de la mayoría de los gremios –en especial los del transporte, aunque no están aún confirmados los colectiveros– anticipa una alteración significativa en los servicios. Se trata del cuarto paro contra la gestión de Milei, luego de una ausencia de esta medida durante casi un año.
La semana pasada, durante el debate en el Senado, la central convocó a una movilización sin paro, en la que su protagonismo quedó diluido por los incidentes entre la militancia de izquierda y la policía. Ayer, en medio de presiones, la CGT resolvió convocar a un paro general para el día en que se trate en Diputados, aunque sin movilización.
Los sectores que adherirán
- Transporte público y aerocomercial. En caso de que la UTA confirme la adhesión de los colectiveros, el paro tendría la adhesión total de los gremios de transporte público de pasajeros. Ya anunciaron su participación la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt), las dos centrales de transportistas en las que confluyen ferroviarios, aeronaúticos, portuarios y camioneros. Tampoco habrá subtes en la Ciudad de Buenos Aires.
- Atención bancaria. La Asociación Bancaria adhiere a la medida de fuerza, según confirmó su titular Sergio Palazzo a LA NACION. No habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionara el servicio de homebanking.
- Supermercados y comercios. El Sindicato de Empleados de Comercio se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte. Así lo informaron a LA NACION fuentes cercanas a Armando Cavalieri.
- Farmacias. El sindicato que nuclea a los farmacéuticos resolvió no adherir al paro, por lo que las farmacias no estarán afectadas. Su jefe, Marcelo Peretta, dijo a LA NACION que apoyan los artículos referidos a las vacaciones, el banco de horas y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
- Gastronomía. El gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere al paro, pero la asistencia de los trabajadores dependerá del transporte, según informaron en gastronómicos.
- Recolección de residuos, correo postal y transporte de cargas. No habrá servicio dada la adhesión de camioneros, el gremio que lidera Hugo Moyano.
- Administración pública. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), los dos gremios estatales, se suman a la medida. ATE convocó a una movilización y su titular, Rodolfo Aguiar, criticó a la CGT por el “paro dominguero”, sin protesta. El primero tiene peso sobre hospitales públicos y más de 800 municipios, mientras el segundo tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales. El Gobierno anunció que descontará el sueldo de los empleados que adhieran.
- Personal de salud. El extitular de Sanidad y extriunviro de la CGT Héctor Daer, con peso en clínicas privadas, confirmó a LA NACION la adhesión al paro. “Las guardias y las urgencias se autorregulan”, agregó, dado que se trata de una actividad esencial.
