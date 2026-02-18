Los líderes de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciaron este miércoles una huelga nacional de 24 horas para la jornada de debate del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. La cúpula sindical brindó una conferencia de prensa en la sede de la calle Azopardo para comunicar la medida de fuerza. El plan de lucha contempla la paralización total de actividades sin movilización. Los referentes Jorge Sola y Cristian Jerónimo ratificaron el cese de tareas ante la falta de respuesta del Poder Ejecutivo a sus reclamos.

Uno por uno: qué servicios de transporte paran por la huelga de la CGT

La medida de fuerza afectará el traslado de pasajeros y mercaderías en todo el país a través de trenes, camiones y barcos. Las confederaciones del sector, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), ratificaron su adhesión al paro nacional para este jueves.

Jorge Sola ratificó un cese de actividades por 24 horas en la sede de la calle Azopardo Facundo Di Genova

El servicio ferroviario quedará interrumpido por la participación de La Fraternidad .

. El transporte de carga también sufrirá una parálisis total debido a la decisión del sindicato de Camioneros .

El transporte de carga también sufrirá una parálisis total debido a la decisión del sindicato de Camioneros. La mayor duda reside en el servicio de colectivos urbanos. Roberto Fernández, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), expresó su voluntad de sumar al gremio a la protesta. Los dirigentes de la central obrera mantienen la cautela sobre el alcance real de este anuncio en las calles.

), expresó su voluntad de sumar al gremio a la protesta. Los dirigentes de la central obrera mantienen la cautela sobre el alcance real de este anuncio en las calles. Los puertos y las terminales fluviales también detendrán sus operaciones normales. Juan Carlos Schmid, desde la CATT, confirmó la voluntad de los gremios del sector de paralizar los nodos de transporte durante las 24 horas de la jornada legislativa.

PARO CGT

El gremio de los choferes de camiones detendrá la distribución de insumos y mercaderías . Octavio Argüello ratificó el compromiso de su sector con la medida dispuesta por el consejo directivo. Los dirigentes buscan una demostración de fuerza en los centros productivos del país. Jorge Sola, secretario general del Seguro, señaló: “Va a ser contundente”. El dirigente remarcó que no existirá ninguna actividad que cumpla sus funciones habituales durante la protesta.

Metrodelegados: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro anunciaron anoche a través de un comunicado que, si este jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, habrá "paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas". "No podemos permitir el avance de la reforma laboral porque representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores", concluye el documento.

: la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro anunciaron anoche a través de un comunicado que, si este jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, habrá “ ”. “No podemos permitir el avance de la reforma laboral porque representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores”, concluye el documento. APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas): informó a este medio que son “orgánicamente parte de la Confederación” y que seguramente participarán de la medida de fuerza. De todos modos, el gremio se reunirá hoy para ultimar detalles sobre cómo se llevará a cabo.

APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas): informó a este medio que son "orgánicamente parte de la Confederación" y que seguramente participarán de la medida de fuerza. De todos modos, el gremio se reunirá hoy para ultimar detalles sobre cómo se llevará a cabo.

: no habrá atención al público en entidades públicas ni privadas en todo el país, pero sí funcionará el servicio de home banking. Sindicato de Empleados de Comercio : se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte.

: se suma al paro, aunque advierte que la apertura de grandes centros comerciales dependerá, sobre todo, del transporte. Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos: el gremio conducido por Luis Barrionuevo adhiere al paro, pero la asistencia de los trabajadores dependerá del transporte.

La incertidumbre sobre el servicio de colectivos y el rol de la UTA

La prestación del servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y en las provincias presenta un escenario complejo. Roberto Fernández comunicó su intención de adherir al paro este jueves. Sin embargo, la conducción de la central obrera observa con desconfianza los movimientos del líder de la UTA. Existen antecedentes donde las unidades circularon con normalidad pese a los anuncios de huelga.

Roberto Fernández comunicó la presunta voluntad de la UTA de sumar a los colectiveros al reclamo

Un factor administrativo condiciona la participación de los choferes de colectivos. El Ministerio de Capital Humano dictó una conciliación obligatoria para el gremio en el interior del país el pasado 10 de febrero. Esta medida rige por un plazo de 15 días.

La normativa legal permite a las empresas exigir la prestación del servicio. En la sede de Azopardo recordaron que Fernández retiró a su sindicato de la conducción nacional tiempo atrás. El conflicto interno entre los sectores del transporte de pasajeros pone en duda la efectividad total de la huelga en las calles.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Manuel Casado.