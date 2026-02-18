El oficialismo pide sesionar mañana para aprobar la reforma laboral sin el artículo de licencias médicas

Con la presencia de las tres centrales sindicales −la CGT y las dos CTA−, el oficialismo inició el debate de la reforma laboral, cuyo texto buscará aprobar mañana desde las 14 en el recinto de Diputados. El plenario de las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto es conducido por el libertario Lisandro Almirón en una atmósfera espesa producto del cierre de Fate, la fábrica nacional de neumáticos.

Además de referentes gremiales, entre los invitados también hay representantes de las plataformas digitales de delivery como Rappi, asociaciones de abogados laboralistas y magistrados de distintos fueros laborales. Los apoyos al proyecto llegaron, sobre todo, de los referentes empresarios.

Lisandro Almirón conduce el debate en el plenario de comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto Tadeo Bourbon

Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza (LLA), marcó de entrada la postura del oficialismo. Anunció que retirarán el artículo 44 sobre licencias médicas y anuló la posibilidad de avalar cualquier otro cambio. “Pasaremos a la firma el texto del dictamen”, señaló.

Es que los aliados del centro político avisaron que también impulsarán otras modificaciones. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que propone financiar indemnizaciones con aportes del empleador, y la derogación de varios estatutos profesionales concentran las principales objeciones. Un conjunto de bloques que reúne alrededor de 35 diputados ya adelantó su rechazo a esos puntos.

Debate sobre la Reforma Laboral en Comisión de Diputados Tadeo Bourbon

El primero en tomar la palabra fue el jefe del bloque Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, quien catalogó el debate de “desprolijo”. “Quieren evitar que este tema tenga la discusión pública que tiene que tener”.

En representación de la izquierda, Nicolás Del Caño habló de una “ley esclavista”. “Es un escándalo tratar de manera exprés una ley que pisotea todos los tratados internacionales”, consideró.

Siempre en apoyo a las y los trabajadores 👇👇👇👇 https://t.co/rUn1JoOQaP — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) February 18, 2026

Cuando se abrió el micrófono a los invitados, Hugo Godoy, de la CTA autónoma, dijo que en la Argentina “lo único que crece es lo que ustedes dicen que quieren evitar, que es la precariedad laboral”.

Julio Piumato, del gremio judicial, anticipó que si se aprueba la reforma su pelea se trasladará a los tribunales. “Del primer al último artículo es violatorio de la Constitución Nacional”, señaló. “Da vergüenza que muchos diputados desconozcan el proyecto que están votando y el texto de la Constitución y las leyes supralegales”.

¿A quiénes no les gusta la modernización laboral?

A los abogados carancho, a empresarios prebendarios y a los sindigarcas.



¿Y cual es su caso insignia de hoy?



Un grupo empresarial monopólico (por regulaciones estatales) que tuvo una DEUDA ESTATIZADA y recibió 224 millones de… — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) February 18, 2026

A su turno, el triunviro Jorge Sola, de la CGT, puso el foco en aquello que el texto oficial no aborda: “No se habla de robótica, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de nuevos modos y relaciones de trabajo, de nuevas economías”. Cuestionó, además, el FAL. “Implica una transferencia multimillonaria de 6000 millones de dólares anuales que va a pasar del salario diferido de los empleadores al sector financiero”, dijo el sindicalista del Seguro.

En la misma línea se pronunció Cristian Jerónimo, cotitular de la central cegetista, que anunció un paro nacional para mañana desde las 00. Les habló directamente a los diputados: “No tienen que olvidarse que ustedes representan los intereses del pueblo. Muchos se van a hacer los distraídos y van a apoyar diciendo que esto moderniza y crea nuevos puestos de trabajo, pero eso no es así”.

El secretario general de la CGT Jorge Sola durante el debate sobre la Reforma Laboral en Comisión de Diputados Tadeo Bourbon

En representación de los trabajadores de prensa, Carla Gaudensi rechazó la reforma. Objetó, sobre todo, el último título en el que se derogan múltiples estatutos profesionales seis meses después de sancionada la ley. “No nos da ninguna garantía que se vaya a derogar el estatuto y nos deje sin ninguna protección. La prórroga aparece como una manera de los diputados y senadores de no hacerse cargo de lo que votan”, acusó.

El presidente de la asociación de abogados laboralistas, Matías Cremonte, se focalizó en los trabajadores de plataforma. Sostuvo que, si se aprueba la propuesta del Gobierno, la Argentina será “el único país que no los considera trabajadores”. “[Esta ley] va a nacer en contra del próximo convenio de protección de trabajadores de plataforma”, anticipó.

Previamente, Gabriel Buenos, director de asuntos corporativos de Rappi, defendió la propuesta. “Promovemos este tipo de discusiones. Necesitamos reglas de juego claras que permiten el desarrollo de la economía de plataformas”, argumentó.

La iniciativa también fue avalada por Santiago Mignone, presidente de Idea, el instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina. “Este proyecto no enfrenta al capital y el trabajo, sino que los une en un mismo objetivo: crear y producir”, evaluó. “Esperamos que este proyecto pueda ser aprobado y dar un paso hacia la modernización laboral”, cerró.

Noticia en desarrollo