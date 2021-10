La afilada que interrumpe y el sólido que desconoce: así analizaron el debate de candidatos Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta

Atentos al desempeño de Victoria Tolosa Paz y de Diego Santilli, pero sin asistir al estudio del canal TN, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, analizaron el debate de los candidatos para quedarse con las bancas que la provincia de Buenos Aires pondrá en juego en las elecciones generales legislativas, que serán el 14 de noviembre. Ambos ponderaron a sus alfiles y criticaron a sus detractores.

“La vi afilada , conociendo muy bien la realidad de la Provincia”, consideró Kicillof en cuanto a Tolosa Paz, quien se reunió con él por la tarde para ultimar los detalles de su presentación nocturna. Ambos se tomaron una foto en la previa e incluso ella contó cómo fueron esos momentos.

“En la tarde estuve con el gobernador, con una agenda compartida, mate de por medio y compartiendo y trabajando sobre las principales ideas”, relató cuando llegó al lugar de la transmisión Tolosa Paz, que incluso dejó conocer un intercambio que tuvo con el mandatario: “Axel es un gran compañero, es una persona sumamente solidaria, trabajamos a la tarde en un marco de mucha confianza. Como los dos hablamos mucho, me dijo ‘qué difícil es terminar en un minuto’”.

Axel Kicillof apuntaló a Victoria Tolosa Paz la tarde antes del debate Twitter

Kicillof halagó en Radio La Red el rendimiento de la candidata, cuya postulación fue acelerada por el presidente Alberto Fernández, que defenderá su gestión en la Provincia y que obtuvo el segundo lugar en las PASO de septiembre. “La vi defendiendo cuando fue atacada y la vi marcando defectos muy grandes en la consistencia de Cambiemos. La vi muy bien. Muy, muy bien ”, indicó.

Mientras tanto, Rodríguez Larreta habló en el mismo medio sobre Santilli, cuya candidatura impulsó después de haberlo tenido como mano derecha en la administración de la Capital. “Lo vi sólido y tranquilo”, expresó al respecto de “El Colo”.

Anoche el postulante de Juntos por el Cambio había revelado detalles del acompañamiento que cosechó antes de llegar al estudio. “Todos mandaron WhastApp, hablé con María Eugenia y hablé con Horacio, que me dijo lo mismo que mi mujer, ‘sé vos, el tipo que ponés el cuerpo, que enfrenta los problemas, que trabaja todos los días y todas las horas’”, narró.

Santilli es una de las personas de mayor confianza de Rodríguez Larreta Santiago Hafford

Ese paso por la gestión porteña -que fue utilizado por Tolosa Paz para acusar a Santilli de ponderar a la Ciudad por sobre la Provincia- fue recalcado también por el gobernador bonaerense esta mañana. “[Santilli] ni siquiera sabe lo que estamos haciendo . Es obvio, es parte de Pro, que es Capital”, expresó Kicillof, que sintetizó: “Hay un gran desconocimiento”.

Por su parte, el líder del Ejecutivo de la Ciudad criticó a la candidata oficialista por sus modos. “Santilli la mayor parte del tiempo lo usó para hacer propuestas, no para estar discutiendo, chicaneando y peleándose como planteaba Tolosa Paz , todo el tiempo interrumpiendo. Me parece que estuvo bien y sobre todo por no engancharse en chicanas : eso no te aporta”, observó el funcionario capitalino.

“En una de las últimas apariciones de Diego, Tolosa Paz lo interrumpe todo el tiempo, no sé… Tengo otra visión, creo que la campaña tiene que ser propositiva, contarle a la gente qué vamos a hacer en vez de estar buscando responsables y culpables. Hay que proponer, es lo que hacemos en la Ciudad y nos ha ido bien siempre. Lo que hicimos, ya lo hicimos; hay que mirar para adelante”, manifestó Rodríguez Larreta.