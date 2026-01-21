La agenda completa de Javier Milei en Davos este miércoles
Cerca del mediodía, el Presidente tendrá su intervención en el Foro Económico Mundial; se espera que su discurso esté cargado de críticas hacia el progresismo y la izquierda
A casi un día de haber arribado a Suiza, el presidente Javier Milei participará este miércoles del Foro Económico Mundial de Davos (WEF) con una intervención ante algunos de los principales líderes políticos y, además, tendrá varios encuentros programados con otras personalidades del mundo económico. La cumbre que reúne a la élite financiera global comenzó el lunes y se extenderá hasta el 23 de enero.
Por tercer año consecutivo, Milei formará parte del evento en donde su presencia suele despertar grandes expectativas, ya sea por sus discursos efusivos como por las controversias que suelen suscitar sus palabras.
Esta vez, su participación se da en el marco de un escenario global convulsionado, desde los conflictos en Ucrania y Gaza hasta la intervención de Donald Trump en Venezuela y sus aspiraciones sobre adquirir Groenlandia.
De acuerdo con la agenda oficial del evento, el primer mandatario argentino dará su discurso frente a su par de Estados Unidos, Donald Trump. En ese marco, se espera una fotografía de ambos cuando se crucen, al menos, entre bambalinas.
Milei llegó a la ciudad de Davos el martes al mediodía acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; y los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La agenda de Milei
Tal como compartieron de forma oficial desde el Gobierno, el presidente Milei tiene una serie de actividades programadas para los próximos días:
Miércoles 21 de enero
- 11.30 - Saludo del presidente Milei al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, D. Børge Brende.
- 11.45 - Intervención del Presidente de la Nación en el Foro Económico Mundial.
Jueves 22 de enero
- 06.30 - Ceremonia de Firma del Consejo de Paz.
- 08.00 (a confirmar) - Entrevista con la agencia de noticias Bloomberg.
- Actividad y horario a confirmar - Entrevista con la Editora en Jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes.
- Actividad y horario a confirmar - Encuentro del Presidente de la Nación con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain.
- 13.00 - Partida del Presidente de la Nación y su comitiva hacia la República Argentina.
Viernes 23 de enero
- 06.00 - Arribo a la ciudad de Buenos Aires.
