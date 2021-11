La Argentina sube el tono de sus críticas al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua

Tres días después las polémicas elecciones en Nicaragua, cuestionadas por Estados Unidos y Canadá, el gobierno de Alberto Fernández se prepara para subir hoy, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el tono de las críticas contra el régimen de Daniel Ortega. El dictador consiguió su reelección hasta 2027 con sus principales opositores exiliados o presos.

El canciller Santiago Cafiero expondrá hoy virtualmente en la reunión del organismo que preside Luis Almagro, el excanciller uruguayo enemistado con el gobierno kirchnerista. Allí, el exjefe de Gabinete plantearía un tono de críticas más elevado que el del comunicado conocido casi en la medianoche del lunes, cuando la Cancillería expresó su “preocupación” por la detención de opositores, pero a la vez defendió su política de “no injerencia en asuntos internos de otros países” como modo de no condenar las elecciones, ganadas por Ortega y su esposa Rosario Murillo por más del 75 por ciento de los votos.

“Argentina cuestiona el desenlace del proceso electoral en Nicaragua, porque entiende que no hay democracia limpia con presos políticos ni proscripciones”, anticipó esta mañana la portavoz Gabriela Cerrruti ante una pregunta de LA NACION, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

“La Argentina denuncia la violación a los derechos humanos en Nicaragua, como lo ha hecho acompañando los informes de Michelle Bachelet en la ONU, la postura histórica de Argentina es la de acompañar y cooperar para que el pueblo nicaragüense pueda salir de la situación que está viviendo”, explicó, y agregó que, “a diferencia de muchos países que hacen declaraciones, los únicos dos países que retiraron a sus embajadores hace cuatro meses fueron Argentina y México”, en referencia a la decisión de llamar a consultas al embajador argentino en Managua, Daniel Capitanich, quien continúa en Chaco a la espera de instrucciones de la Cancillería. El llamado a consultas, reiteraron fuentes diplomáticas, es el paso previo a la ruptura de relaciones bilaterales.

Las relaciones entre la Argentina y Nicaragua comenzaron de manera armónica su vínculo bilateral durante el gobierno del Frente de Todos, hasta que algunas tibias críticas de la Casa Rosada hacia el régimen sandinista, a quien de todos modos no condenó en distintas votaciones, provocaron el enojo de Ortega. Resta saber si ahora la Argentina apoyará o no mañana viernes la moción para pedir nuevos comicios en Nicaragua, como proponen Canadá y Estados Unidos, quien incluso envió una ley a su propio parlamento que autoriza más sanciones económicas al país caribeño. “El texto aún no se conoce, pero creemos que hace falta diálogo, no piedras, para cambiar las políticas equivocadas”, anticipó una fuente diplomática argentina, dando por hecho que el país volverá, en conjunto con México, a abstenerse en esa votación.