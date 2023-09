escuchar

La senadora Lucila Crexell, elegida en 2019 en la lista de Juntos por el Cambio (JxC), fue la clave para que el kirchnerismo aprobara el pliego de la exjueza Ana María Figueroa, quien fue cesada en sus funciones por la Corte Suprema de Justicia a principios de mes por haber cumplido la máxima edad que establece la Constitución y no haber recibido el aval del Senado antes.

El pliego de la exjueza terminó en empate: 35 a 35. La presidenta provisional de la Cámara Alta, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, tuvo que desempatar de manera favorable. En JxC se reprocharon que, en caso de que todos sus legisladores y aliados hubieran estado presentes, el pliego no se podría haber aprobado. La senadora neuquina, que llegó al Senado en 2013 de la mano del Movimiento Popular Neuquino (MPN), se encuentra de viaje en el exterior.

Los 35 votos negativos fueron de JxC, de la cordobesa Alejandra Vigo, que responde al gobernador Juan Schiaretti, y de dos exaliados del kirchnerismo: Alberto Weretilneck, gobernador electo de Río Negro, y Carlos “Camau” Espínola, exintendente de la ciudad de Corrientes y secretario de Deportes en el último año del Gobierno de Cristina Kirchner.

El Gobierno tenía los votos para aprobar el pliego, luego de haber conseguido el quorum. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, consiguió el apoyo de 31 legisladores de Unión por la Patria (UxP) y sumó a los peronistas disidentes Guillermo Snopek, de Jujuy; María Eugenia Catalfamo, de San Luis; y Edgardo Kueider, de Entre Ríos. También contaba con Magdalena Solari Quintana, del Frente Renovador de la Concordia de Misiones, aliada del kirchnerismo, pero se levantó antes de la votación. Según versiones, podría haber sido a propósito para exponer a Crexell.

Tal como publicó LA NACION, la aprobación de este pliego era un deseo de la vicepresidenta. Intentó lograr el apoyo del Senado en varias oportunidades, antes de que la jueza haya cumplido los 75 años, pero no lo consiguió. “Creo que es el poder económico el que no quiere a Figueroa como jueza. No creo que sea la Corte, porque la Corte también se rinde al poder económico”, afirmó la legisladores oficialista Juliana Di Tullio. Sin embargo, la Corte Suprema declaró que Figueroa había dejado de ser jueza porque había cumplido la edad límite que establece la Constitución Nacional para el pase a retiro de los magistrados si no obtienen un nuevo acuerdo del Senado para seguir en el cargo por otros cinco años. En este caso, lo del kirchnerismo fue un abierto desafío a la Corte, ya que el acuerdo fue conseguido luego de que la exjueza cumpliera la edad límite.

Al momento que el máximo tribunal tomó su decisión, la exjueza debía votar en dos causas que involucraban a Cristina Kirchner y que en fallos de primera instancia habían sido cerradas. Se trata de los expedientes Hotesur-Los Sauces, en donde la vicepresidenta está investigada junto a su hijo Máximo por lavado de dinero proveniente de la corrupción a través de los hoteles familiares, y la firma del Memorándum con Irán. Una semana atrás, con Figueroa pasada a retiro por la Corte, sus colegas de la Sala I de la Casación decidieron que ambos casos debían reabrirse y ventilarse en juicio oral.

LA NACION