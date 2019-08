La autocrítica de Pablo Avelluto: "Creímos que era más fácil"

Pablo Avelluto: "Creímos que sólo porque no estuvieran ellos iban a venir las inversiones" 00:50

"Cometimos miles de errores, había muchas cosas que no sabíamos y muchas otras donde tuvimos un sesgo optimista, esta es nuestra autocrítica. Creímos que era más fácil, creímos que solo porque no estuvieran ellos iban a venir las inversiones", dijo el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, en una entrevista este viernes a las 22.30 en La Trama del Poder, el programa de Laura Di Marco que esta semana contó con Avelluto y Enrique Pinti.

"Pero yo lo que digo, con Beto Brandoni, es que otra vez no. Dialoguemos, pero otra vez no Alberto Fernández. Otra vez no señora Kirchner", pidió el ministro, enfático.

