La baja en la participación es el principal factor común en todas las elecciones de 2025

Las elecciones legislativas de ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registraron una participación ciudadana del 53,25% siendo esta una de las cifras más bajas desde el retorno de la democracia en 1983. En 2021 la participación para los cargos locales fue del 73,4%, mientras que en 2017 alcanzó el 78%, según la Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad,

El fenómeno no es exclusivo de la ciudad: en todos los comicios legislativos hubo una disminución en la concurrencia de los votantes habilitados. En el distrito porteño fue en donde más se notó, con una diferencia de más de 20 puntos sobre el último escrutinio, pero también sucedió en Santa Fe (con 9,6 puntos de distancia entre 2021 y 2025). Lo mismo ocurrió en Chaco (14 puntos porcentuales), Salta (5), San Luis (12) y Jujuy (5,5) con respecto a 2021.

Hay dos análisis a hacer. El primero, general. ¿Por qué menos gente fue a votar? El segundo, al interior de ese promedio: ¿hay patrones, al comparar zonas con más y menos caída, en los niveles socioeconómicos, partido ganador o zonas?

Para algunos analistas, como Mariel Fornoni, directora de Management & Fit, hay un sesgo por ingresos económicos. “Hay algunos datos que tienen que ver con que los sectores socioeconómicos más bajos, que tienen alguna correlación con votos de Santoro, fueron a votar menos que en algunos otros sectores donde se fue a votar más, que tienen que ver con votos más relacionados con Adorni o con el Pro”, dijo la analista. También añadió que la confusión por la cantidad de listas y figuras nacionales, entre la falta de PASO y la nacionalización de la elección generaron menor interés en ir a votar.

"Si ningún candidato antes te seducía, terminabas votando el mal menor. Hoy, si ningún candidato te seduce te quedas en tu casa y no votas" Cristian Buttié (consultor)

Además, Fornoni añadió: “El público se renueva y vos tenés casi el 50% de la gente que tiene menos de 40 años y esos votantes nuevos si se movilizan, van, si no, no. Obviamente no tendría los votos de algunos espacios que tienen una cuestión clientelar fuerte, pero se tendría que ir a un esquema donde la gente que quiera expresarse vaya y se exprese. Después está el tema, bueno, vota el 50% de la gente. ¿Es lávil la representación que tienen esos representantes o es la misma?“.

“El clima de época afecta, hay un desencanto enorme. Realmente es para discutir la obligatoriedad de votar, algo difícil de reformar, pero la realidad es que en la mayoría de los países democráticos es optativo. Y no votar creo que es válido, que te pongan multa por no hacerlo ya no creo es lo lógico, fortalecer la democracia tiene que pasar por mil temas antes que ese”, opinó Santos Urquiza, abogado y especialista en derecho electoral.

Lucas Romero, de Synopsis, hizo un análisis similar. “Cayó más la participación en zonas de menor nivel socioeconómico o de menores ingresos. Sobre todo porque se vio muy baja participación en la zona sur, en la comuna 8, comuna 4, comuna 1, Retiro, que tiene ahí un componente con la Villa 31, después San Telmo, San Nicolás, zonas en donde en general estuvieron por debajo de la media y por debajo del 50%. O sea, más de la mitad de la gente no votó. Otros barrios son Flores, Villa Lugano, Soldati, Barracas, La Boca”, precisó Romero.

Además, el consultor político considera que la baja participación se debe a factores estructurales a largo plazo, como la desafección con la política, y coyunturales a corto plazo, como la novedad de elecciones desdobladas y un discurso que considera la votación una molestia.

Para Cristian Buttié, de la consultora CB, el factor común es que se trata de elecciones que “le interesan más a la política que a la ciudadanía”. Además de la “lejanía” que le produce a los votantes y la falta real de penalización por no concurrir, explicó: “Si ningún candidato antes te seducía, terminabas votando el mal menor. Hoy, si ningún candidato te seduce te quedas en tu casa y no votas”.

”Inédito en la Ciudad de Buenos Aires, pero posiblemente nos vayamos acostumbrando a verlo con el paso del tiempo y con el paso de las elecciones", agregó Buttié.

Pablo Dalle, sociólogo e investigador de Conicet, opinó en línea similar: “Creo que influyó el desdoblamiento de la elección y bastante apatía de la población. Bastante desgastante un esquema de votación desde mayo a octubre”.