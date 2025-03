Polémica frase de Lemoine sobre la agresión al fotógrafo: “No podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos”

Mientras analizaba lo que ocurrió en el exterior del Congreso durante la marcha por los jubilados, la diputada nacional Lilia Lemoine dijo que no se le puede echar la culpa a la Policía por lo que pasó con el fotógrafo Pablo Grillo, quien está internado grave tras recibir un casquillo de gas lacrimógeno en su cabeza, debido a que aseguró que todo se trató de un “accidente”. En eso, la legisladora libertaria vertió una polémica frase para justificar el accionar de las fuerzas federales sobre el joven de 35 años y también acusó al gobierno de la Ciudad de autorizar dos obras en construcción que dejaron servidas las piedras a los manifestantes.

“Coincido en que [Grillo] es un ser humano y tenemos que desear que se recupere, pero también hay que aclarar: no es que un policía le apuntó a la cabeza y le disparó, porque no fue esa la intención. Si vos te ponés en el medio de los policías y los manifestantes cuando están tirando gases, corrés ese riesgo, que fue un accidente muy desafortunado”, comentó Lemoine en cuanto al joven que se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía con pronóstico reservado.

Siempre bajo la postura de que los manifestantes intentaron “desestabilizar” al Gobierno, como alegaron también los funcionarios nacionales, Lemoine indicó que hay que apoyar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en lo que decida y aseguró que lo que pasó con Grillo no fue algo “impensado” en el marco de la movilización. “Los accidentes ocurren, fue un accidente. Y en ese contexto es normal que ocurra”, insistió para intentar bajarle el tono a la internación del fotoperiodista y, a la vez que evaluó con buenos ojos la posibilidad de hacer un protocolo “antibarras” que se sume al antipiquetes, lanzó su controvertido comentario: “Es dejar que la Policía trabaje y, si pasa una cosa como la que pasó, que es un espanto, entender que no podés hacer un omelette sin que se rompan un par de huevos”.

Y sin dudar pese a la reacción que ocasionaron sus dichos entre quienes la entrevistaban en A24, indicó: “Es así, si te metés en una situación de riesgo… puede llegar a pasar. No debería pasar, pero puede pasar”.

Incluso, llegó a decir que Grillo “no vive de eso”, en relación a sacar fotos, y apuntó sobre la víctima: “Estaba entre la Policía y los manifestantes, él solito. No digo que se lo merezca, digo que es más probable que te pase ahí”. Indicó también Lemoine que en una maniobra de “persuasión” los agentes no vieron al joven. “No podés culparlos por haber hecho eso, perspectiva, es un accidente de acá a la China”, marcó.

Pablo Grillo, fotógrafo de 35 años

Convencida de que hubo una maniobra orquestada para iniciar violencia a través de barras bravas afuera del Congreso para supuestamente evitar que el Gobierno logre avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Lemoine además planteó que municipios de la provincia de Buenos Aires “contrataron” a los manifestantes para que se movilicen. Bullrich ayer culpó a los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y al de Lomas de Zamora, Federico Otermín, por supuestamente autorizar la salida de personas desde sus comunas, algo que ambos negaron.

Pero no fue solo eso. Lemoine también lanzó una extraña acusación sobre la gestión de de Jorge Macri. “ El gobierno de la Ciudad autorizó el inicio de dos obras para proveer que los muchachos tengan piedras” , dijo, y siguió: “Frente a la Casa Rosada y al Banco Nación habilitaron el lunes una obra donde hay un volquete lleno de escombros. Si no fue con maldad, fue con negligencia. Sobre la calle Alsina el dueño de un garage dijo que la vereda estaba perfecta, que no tenía ningún problema, y de repente empezaron a romper. ¿Vos a un día de una manifestación con barras vas a dejar cascotes disponibles en la puerta de la Casa Rosada? Negligencia, si querés”.

LA NACION

