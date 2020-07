Anses: la Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Luis María Blaquier

La Cámara Federal revocó el procesamiento por "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública" dictado contra el exfuncionario de la Anses Luis María Blaquier

La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento dictado contra Luis María Blaquier , extitular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, por presuntas "negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzz i consideraron que el procesamiento había sido "prematuro", que no se acreditó la responsabilidad de Blaquier y que correspondía ordenar nuevas medidas de prueba para seguir investigando el caso. El tercer miembro del tribunal, Mariano Llorens , votó en cambio porque Blaquier fuera sobreseído y se cerrara definitivamente el expediente en su contra.

En la causa se investiga si Blaquier, mientras se desempeñaba en la Anses, "se interesó en miras a la obtención de un beneficio propio y de terceros" en la suscripción de obligaciones negociables emitidas por las firmas Cablevisión y Arcor, empresas con las cuales Blaquier habría estado vinculado antes de ejercer la función pública, según relata el fallo de la Cámara.

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Blaquier en octubre del año pasado por estos hechos. Según la Cámara, aquel fallo fue prematuro porque son necesarias más pruebas para "contar con mayores elementos a efectos de evaluar la actuación de Luis María Blaquier respecto de las operaciones sospechadas". Para Bruglia y Bertuzzi, en la causa hay "incertidumbre sobre tópicos medulares del objeto procesal" .

Los camaristas sostuvieron que en las operaciones bajo análisis había "diversos pasos administrativos que debían cumplirse, que implicaban la necesaria intervención de numerosas personas", y que no está "evidenciado de qué modo Blaquier desplegó su influencia sobre los ocupantes de las distintas áreas que estaban llamadas a emitir su opinión técnica en el caso".

La investigación no logró, según los camaristas, "acreditar que el imputado emitió órdenes concretas o formuló instrucciones o indicaciones verbales que dieran cuenta de la efectiva inserción del interés delictivo que se le endilgó".

"Se partió de la sospecha -afirmaron Bruglia y Bertuzzi- de que la influencia ejercida por Blaquier sobre los funcionarios nombrados estaba dada por el hecho de que entre ellos existía un vínculo estrecho, que los unía más allá de sus funciones dentro del FGS. Sin embargo, este extremo no aparece sustentado en la prueba colectada y además ha sido negado por la defensa del encartado."

Por todo esto, la Cámara dispuso revocar el procesamiento, dictar la falta de mérito de Blaquier y encomendarle a Casanello que él o la fiscalía -que tiene delegada la investigación- evalúen la realización de una serie de medidas de prueba sugeridas por la Cámara u otras que estimen "conducentes" para seguir investigando el caso.

El voto de Llorens

Llorens, que votó por el sobreseimiento, consideró que "no se pudo acreditar con las probanzas colectadas en el transcurso de las presentes actuaciones una injerencia vulneradora de la volición pública" de parte de Blaquier. "Puedo concluir que las cuestiones que sirvieran de base para sustentar la imputación de Luis María Blaquier no tienen la significancia que les permita prosperar pues no poseen la entidad suficiente como para concluir que el nombrado torció la voluntad estatal en su provecho o en el de un tercero, por lo que corresponde revocar el procesamiento decretado por el juez de grado y sobre la base de las consideraciones efectuadas que indican que el hecho criminal no fue cometido por el imputado, sobreseerlo", escribió Llorens.

En cuanto al caso de Cablevisión, el camarista dijo en su voto que "son múltiples los actores que compusieron la decisión final del Fondo de invertir en Cablevisión y que no habían sido presionados para ello". Resaltó también el testimonio en la causa del Director de Riesgo Crediticio, en cuanto declaró que "no había recibido ningún tipo de indicación o directiva de Luis Blaquier". Además, el testigo dijo que las obligaciones negociables en cuestión "se enmarcaban dentro de los principios de seguridad y de rentabilidad de inversiones del FGS, así como también cumplían con los requisitos de calificación de riesgos, siendo un activo elegible para la cartera", destacó Llorens.

La opinión de la defensa

El abogado defensor de Blaquier, Ramiro Salaber, socio del Estudio Munilla Lacasa, Salaber & de Palacios, sostuvo que el procesamiento que pesaba sobre su defendido era "francamente arbitrario". Salaber dijo: "A Blaquier le habían reprochado que el FGS había suscripto dos obligaciones negociables de dos empresas con las que había tenido algún vínculo cuando trabajó en la actividad privada. Pero resulta que las ofertas de los bonos privados tuvieron una sobre demanda récord en el mercado y fueron muy exitosas. Tanto que si el FGS no hubiera participado, absolutamente nada hubiese cambiado para las empresas oferentes". El abogado destacó además que "muchas áreas técnicas" se habían expedido "a favor de las operaciones".

Salaber afirmó que su defendido "no tuvo ni la iniciativa de realizar las operaciones ni la decisión final ni dio sugerencias a nadie", y que la gestión de Blaquier "afortunadamente fue beneficiosa para el Fondo". "Este es el único país donde a un funcionario se lo denuncia por realizar actos beneficiosos para el Estado", declaró.