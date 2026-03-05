Juan Bautista Mahiques se reunió con Sebastián Amerio: buscan un nuevo destino para el alfil de Santiago Caputo

Los cambios en la cúpula del Ministerio de Justicia sumaron un nuevo capítulo este jueves. Fue pasado el mediodía, luego de la jura de Juan Bautista Mahiques, cuando el flamante ministro llegó a la sede de la calle Sarmiento, en el que se enteró que lo esperaba Sebastián Amerio, quien hasta ayer fungió como viceministro.

Entre ambos hubo un encuentro personal en el que, según supo este diario, se empezaron a evaluar opciones para el futuro de Amerio. “En breve van a haber novedades sobre su futuro”, dijeron en la Casa Rosada.

Javier Milei, Juan Bautista Mahiques y Mariano Cneo Libarona

La salida de Amerio fue la gran sorpresa de la jornada de ayer para la tropa del asesor presidencial Santiago Caputo, a quien reportaba el ahora exsecretario de Justicia. No así el paso al costado de Mariano Cúneo Libarona, que había presentado su renuncia en octubre y decidió continuar tras recibir un pedido de Karina Milei para permanecer hasta marzo.

Sin embargo en el ala “celestial” que responde a Santiago Caputo daban por sentada la continuidad de Amerio en el cargo, que le daba un llegada privilegiada a los tribunales y un asiento en el Consejo de la Magistratura. Con las designaciones de Mahiques y Santiago Viola como su segundo, la secretaria general de Presidencia se quedó con todo.

Este jueves, luego de una breve comunicación telefónica entre ambos, Mahiques y Amerio se encontraron en el despacho del primero y dialogaron en “excelentes términos”, según coincidieron ante LA NACION cerca de ambos.

El frío saludo de Karina Milei y Santiago Caputo en la asunción de Mahiques

Amerio no fue invitado a la jura de Mahiques en la Casa Rosada, donde se dio el frío saludo entre Karina Milei y Santiago Caputo. Por eso, concurrió al edificio del Ministerio de Justicia, en la calle Sarmiento, y aguardó en el séptimo piso, donde está el despacho de la Secretaría de Justicia, que ocupaba hasta ayer.

Cuando Mahiques llegó al ministerior fue informado que Amerio estaba ahí y lo llamó. Se ofreció a ir a verlo, pero Amerio le dijo que iba él al flamante despacho de Mahiques, en el quinto piso. Un guiño de formas, tras una salida en la que Amerio se anotició en vivo, durante una audiencia del Consejo de la Magistratura, que acababa de ser reemplazado por Santiago Viola.

El momento en que Sebastián Amerio se entera que dejará de ser viceministro de Justicia

“No fue grato, pero en vez de suspender o postergar por falta de quorum, él entendió que había que decir la verdad y retirarse. Nada más”, dijeron cerca de Amerio sobre lo sucedido en la mañana del miércoles. Este jueves, cerca suyo, también rechazaron que el funcionario hubiera intentado resistir su salida, como circuló ayer.

“Presentó la renuncia en el acto y está a la firma del ministro. Pueden llamar a Mahiques”, dijeron. “Nunca se atornilla a un lugar. Con un mensaje por WhatsApp también se iba”, ampliaron.

Durante la reunión de hoy, Mahiques y Amerio dialogaron sobre la posibilidad de encontrar un nuevo destino para el alfil de Santiago Caputo. Amerio tiene un cargo de planta en la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que pidió licencia al comienzo de la gestión mileísta. Si el Gobierno decide no ofrecerle un nuevo destino, podría volver ahí.

Durante la reunión también se habrían abordado temas relativos a la transición en la cartera. “Estamos en una transición súper ordenada y en excelentes términos”, dijeron desde el entorno del exsecretario de Justicia.

Cerca de Amerio dejaron trascender que, además del encuentro con Mahiques, hablará con “Presidencia” sobre su futuro. “Está para seguir donde sea útil”, agregaron.