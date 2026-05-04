Conmoción en Salta: murió un reconocido polista a los 34 años

El polista Esteban “Cun” D’Andrea Patrón Costas murió este fin de semana durante un partido en Cafayate. Según las versiones que recogieron los medios salteños, el deportista de 34 años se habría descompensado al finalizar el primer chukker, cuando comenzó a sentirse mal y se desplomó.

De acuerdo al relato de los testigos, se acercaron para practicarle las maniobras de asistencia y reanimación cardiopulmonar, que se habrían extendido durante 50 minutos.

En medio de la ayuda brindada, D’Andrea Patrón fue llevado a un centro médico donde fue atendido de urgencia, pero no hubo éxito en su reanimación.

El mensaje de luto que emitió el municipio de El Carril, de donde era oriundo Esteban (Fuente: captura de imagen)

La noticia repercutió de inmediato en todos los rincones de Salta, en particular en el arco político, al tratarse del hijo del senador provincial por el departamento de Chicoana, Esteban D’Andrea.

Tanto en La Gaceta como en otros medios regionales, especificaron que la razón de su fallecimiento no fue dada a conocer, aunque se especula con una muerte súbita.

Desde su municipio de origen, El Carril, expresaron que este hecho “enluta a toda la comunidad, generando una tristeza inmensa y difícil de expresar con palabras”. Además, los responsables comunales enviaron el pésame a los familiares de D’Andrea Patrón e hicieron un pedido de oración.

Una fuente consultada a El Tribuno señaló: “Al parecer tuvo un aneurisma el sábado a la tarde cuando jugaba un partido de polo en Cafayate”.

Cun, como le decían sus allegados, era un reconocido jugador de polo y había formado parte de competencias tanto a nivel nacional como internacional. Con una amplia trayectoria en esta disciplina, se consolidó como un jugador respetado dentro del circuito y se mantuvo de manera activa en torneos que se desarrollaron en diferentes puntos del país.

Incluso, quien fuera su profesora de inglés se manifestó al respecto con una despedida pública en Instagram.

La despedida pública de quien fuera la profesora de inglés de Esteban (Fuente: captura de imagen)

“Mi pequeño hermoso Esteban D’Andrea Patrón Costas. Tenías 7 u 8 años cuando tu mamá Anita te llevaba a las clases de inglés, muy tímidamente: ‘Hello, teacher’. Y cuánto creciste... Pasaron los años y no te volví a ver. Pero este año supe por Simón Tolaba que jugabas al polo, te habías casado y esas cosas de la vida... Le pedí tu cel y te dije: ‘¡Hola Cun! ¡No sé si me recuerdas, pequeño Cun! I am your former English teacher’“, empezó Teresa Abdala.

“A lo que vos me respondiste: ‘¡Hola teresa! Tantos años, sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? ¿Cómo anda usted?’ Me sentí feliz y el 9/04 pregunté por vos, a tu padre. Estabas bien. Y ayer cuando una amiga me avisa... Lloré, y mucho... cerré mis ojos y quise despertarte... Perdón, no pude... solo mi alma abrazó ese bello recuerdo del niño bonito, aprendiendo inglés y grabado en mi corazón. Fuerza a su esposa, padres en tan doloroso y difícil momento", concluyó.

La respuesta de la hermana de Esteban a la profesora de inglés que le dedicó unas palabras (Fuente: captura de imagen)

Ese posteo fue respondido por Ana, hermana del polista. “Teresa, de parte de mi papá, mi mamá y mía, te agradecemos de corazón por tus palabras tan lindas y por esa foto, que lo muestra tal como es, con esa sonrisa pícara y dulce al mismo tiempo. Muchos besos“.