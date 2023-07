La campaña militante de Grabois que desafía a Massa y tiene un aval silencioso de Cristina

escuchar

Recorrida y sonrisas compartidas en Berisso junto al gobernador Axel Kicillof. Abrazos con las camporistas Anabel Fernández Sagasti en Mendoza y Mayra Mendoza en Quilmes. Encuentro “respetuoso” con la cúpula cegetista, sin chicanas a la vista.

Lejos de la exposición mediática constante de su competidor directo, el ministro-candidato “de síntesis” Sergio Massa, Juan Grabois coleccionó en los últimos días fotos sugestivas de su campaña “con fuerte contenido militante”, y que cerca suyo se resisten a calificar de “testimonial”.

Sin fondos “de millonarios” ni aparato político a disposición, y a la caza de los votos-bronca y del kirchnerismo de paladar negro, Grabois rivaliza con Massa en la agenda interna y lo desafía en lo discursivo con la intención de condicionarlo a través de una agenda muy distante de la del ministro de Economía y pre-candidato presidencial de Unión por la Patria. Todo, claro, con el tácito aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien habilitó y habilita a Grabois para jugar en una interna presidencial a la que cerca del líder de Patria Grande ven como una pelea “con la cancha inclinada” en favor del tigrense. “Todos se quieren sacar la foto con Juan”, alardean cerca de Grabois, en referencia a la militancia kirchnerista.

“Juan no se calla, no es careta y solo rinde cuenta con el pueblo. Tiene la valentía de plantarse a los poderosos que nos enseñó Cristina”, reza el texto inicial en el sitio web de Patria Grande (partido y sostén institucional de Grabois). Texto en el que, además de una clara diferenciación con Massa, aparece el pedido de aporte económico para solventar los gastos de campaña, a tono con el lema de Grabois: “plata y miedo nunca tuvimos”.

“Los análisis hablan de Juan buscando el voto del kirchnerismo duro. Y nosotros decimos que, además de eso, hay mucho voto bronca, el voto enojado y si se quiere “anti-casta”, un punto de contacto con (Javier) Milei que nosotros traemos para sumar”, analizan en el comando de campaña de Grabois, que coordina el diputado nacional Itai Hagman, e integran la legisladora porteña Ofelia Fernández; los también diputados nacionales Natalio Zaracho y Federico Fagioli, y la candidata a vicepresidenta, Paula Abal Medina. “La pelea contra el FMI, la defensa de los recursos naturales, la mejor distribución del ingreso, son todos valores que comparte no sólo La Cámpora sino también Cristina. Y con Juan como candidato logramos que esa agenda esté dentro de la discusión interna y no afuera”, afirma Hagman a LA NACION, como modo de justificar que Grabois-a diferencia de Daniel Scioli o Eduardo “Wado” de Pedro-sí fue autorizado a competir, aunque comparte el resto de las boletas (candidatos a gobernador, legisladores, intendentes) con el ministro de Economía.

Juan Grabois reunido con la CGT

Cerca de Massa y su compañero de fórmula, el jefe de gabinete Agustín Rossi, no se muestran preocupados. “Tienen mucha voluntad, pero no mueven el amperímetro”, comentan cerca de ambos dirigentes, convencidos de que la diferencia a favor de Massa, que hoy marcan la mayoría de las encuestas, será clara y contundente. “No nos ven venir”, retrucó con ironía Grabois en declaraciones a Radio Con Vos, el miércoles. En esa entrevista, además de decir que “le gustaría” debatir con su rival interno, Grabois afirmó que, en un encuentro cara a cara, planteó a Massa “diferenciación sin agresión personal, y un mínimo fair play que no sé si está cumpliendo”. ¿ A qué se refería? Cerca del líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) afirman, por lo bajo, que en los sitios oficiales de Unión por la Patria sólo se publicitan las actividades de Massa, aunque afirman: “sabemos como son las reglas de juego, no nos quejamos y la peleamos”. El viernes, Grabois fue más allá: dijo que en el canal oficialista C5N lo “censuran”, aunque desde la emisora lo negaron públicamente.

¿ Y Cristina, que se fotografió varias veces con Massa y explicitó su apoyo? “A Cristina más no le podemos pedir, si estamos compitiendo es porque ella quiso que hubiera PASO”, sostienen desde el armado de Grabois, siempre alineados con la vicepresidenta.

Campaña artesanal

En el entorno de Grabois están exultantes. Hablan de un “entusiasmo desbordante” en torno de la candidatura del dirigente social, y afirman que los grupos de whatsapp formados al inicio de la campaña-luego de la afiebrada búsqueda de avales en 24 horas-permitieron incorporar “muchísima gente suelta”. En su faceta “rockstar”, Grabois recorre durante la semana distintas localidades del conurbano, y reserva los fines de semana para visitar alguna provincia. Todo combinado con una intensa agenda de medios nacionales y locales, y una intensa campaña en las redes sociales, en las cuales abundan las críticas a Massa y que cerca del candidato atribuyen a la “creatividad popular”, sin freno ni censura.

“Hay mucho más circulando que lo que armamos nosotros, una creatividad popular alucinante, con jingles, canciones, afiches propios, videos, recortes, viene con mucha creatividad la campaña”, se alegran desde la autodenominada “comunidad Juan 23″, aunque sin hacerse cargo de videos en los que Grabois caracteriza-recorte mediante-a Massa como “panqueque”, o dónde se sugiere que Cristina votará por él-y no por Massa-en la interna del 13 de agosto.

El domingo pasado, Grabois festejó el triunfo sorpresivo del rosarino Juan Monteverde en las PASO para la intendencia de Rosario, frente al peronista Roberto Sukerman, cercano a Rossi. Un antecedente que alienta a sus seguidores en la búsqueda del “milagro” mayor.

“Si nos toca este año, a nuestra generación, a los que estamos hechos de esta madera, a los que salimos del barro, nos va a tocar la oportunidad de hacer en la Argentina todo lo que falta, y de revertir el daño que nos han hecho los que desprecian a nuestro pueblo”, dijo Grabois en Mercedes, junto al intendente Juan Ustarroz, y al lado de Fernanda Miño, militante de su espacio y titular del Registro de Barrios Populares (Renabap), que manejó y maneja fondos millonarios desde la estructura del Ministerio de Desarrollo Social para planes de mejoras de vivienda y mejoras en barrios postergados.

“Lo vamos a condicionar, porque la gente lo va a condicionar”, afirmó Grabois esta semana, a modo de ruidoso desafío a su rival por la candidatura presidencial.