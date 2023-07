La campaña oficialista en la provincia exhibe las tensiones que quedaron tras el cierre de listas

escuchar

A tres semanas del traumático cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, y cuando falta menos de un mes para las PASO, el esquema de campaña en el territorio bonaerense deja al descubierto las tensiones que aún subsisten en ese segmento de Unión por la Patria . Mientras desde el espacio hay quienes hablan de un esquema de campaña “radial” para explicar por qué aún hoy los principales candidatos no se mostraron juntos en su totalidad, la realidad indica que si bien no hay fracturas en el espacio, la campaña luce atomizada. “No hay fracturas, pero todavía vuelan algunas facturas”, sintetizó un funcionario con despacho en la capital provincial en referencia a la tensión que quedó expuesta la noche del 24 de junio.

Así, en la práctica, el escenario toma distancia de lo que se busca imponer desde Nación con la idea de “unidad” y “coralidad” de voces, dejando “las diferencias y peleas” para la oposición.

A diferencia de lo que sucede a nivel nacional y de la ciudad de Buenos Aires, en la provincia no hay un jefe de campaña, sino una “mesa de coordinación”, como se hizo en las dos últimas elecciones, aunque con resultados disímiles en 2019 y 2021 . Allí se acumulan nombres como el del propio gobernador Axel Kicillof, el ministro Andrés “Cuervo” Larroque, los intendentes Jorge Ferraresi y Fernando Espinoza, el ministro Gabriel Katopodis y el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, entre otros. “La mesa de los heridos”, la llaman también dentro del propio UP espacio por los costos que tuvieron para sus integrantes el cierre de listas tras una jornada de tironeos en las que al legislador Máximo Kirchner, se le adjudica un rol cuestionado.

Kicillof, con Julio alak y Nicolás Kreplak, al entregar un kit del Plan Qunita, el lunes, en La Plata Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Casi como un ejemplo más de esa atomización que aún sobrevuela en territorio bonaerense, las agendas de los candidatos recién se terminan de pulir en las horas previas a las actividades de los fines de semana, en las hasta ahora se mostraron fundamentalmente en actos de presentación de listas en las principales secciones. Para este fin de semana la actividad es prácticamente nula en lo referente a actos con candidatos, y el movimiento pasará más por mesas y actividades de la militancia.

De acuerdo al Código Electoral, este miércoles es la fecha límite para hacer anuncios vinculados a la gestión y a partir de allí se espera que se imponga otro modo de campaña, lejos de actos de inauguraciones o anuncios. Por lo que empezará el carácter más proselitista de la carrera a las urnas y en las semanas que restan hacia el segundo fin de semana de agosto, Kicillof podría mostrarse en distritos fuertes como La Plata y Mar del Plata.

Quien por ahora parece aún más atomizada que el resto del esquema es la candidata a segunda diputada y actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Aunque la mayoría admite que en algún momento será incorporada a la campaña, por ahora es quien luce más alejada del resto. “Por supuesto que Victoria va a estar, es candidata a segunda diputada y tiene un rol muy importante como ministra de Desarrollo Social”, dijo a LA NACION un funcionario nacional.

Compartimos una excelente jornada de trabajo hoy en #Realicó, junto a @vtolosapaz, como haremos prontamente en la Cámara de Diputados de la Nación.



👧🤝🧑 Estamos muy agradecidos por la visita y el compromiso asumido con nuestras infancias. pic.twitter.com/e3d7wyx6zL — Ariel Rauschenberger (@RauschenbergerA) July 14, 2023

A dos semanas de comenzada la campaña, Tolosa Paz no estuvo con ninguna de las figuras centrales del espacio, como sí se mostraron los otros, y en principio tampoco lo haría este fin de semana en el que estuvo en el asunción del nuevo Arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva. Y tenía en agenda la reapertura de Tecnópolis y en un encuentro impulsado por organizaciones comunitarias, para luego participar de una entrega de herramientas e insumos a microemprendimientos familiares en La Plata. Un esquema de actividades marcado por lo social y no lo político.

El malestar con Tolosa Paz es palpable en el kirchnerismo. Así lo hizo saber la propia vicepresidenta, Cristina Kirchner, y lo reiteran distintos dirigentes del espacio. “Es otra que además dejó muchos heridos”, dicen. Todavía está fresco el hecho de que se haya ido con Daniel Scioli como precandidata a gobernadora y la forma en que se manejó en busca de candidatos en diferentes municipios. A eso se sumaron varias líneas en notas periodísticas que tampoco cayeron bien internamente. En el kirchnerismo no tienen dudas que salieron del entorno más cercano de la funcionaria y las facturas alrededor suyo no hacen si no acumularse.

“En algún momento se van a juntar”, agregan desde el kirchnerismo sobre las agendas de Tolosa Paz y el resto de los candidatos como Máximo Kirchner y Eduardo de Pedro, aunque no arrojan precisiones de cuándo, ni como. La fuerza parece concentrarse más en lo que quedará rumbo a las generales antes que en las PASO y mucho más en los propios, pese a las diferencias, que en los “dos lugares” como señalan con cierto desdén, que “consiguió” Alberto Fernández en la negociación final.

Temas Unión por la Patria