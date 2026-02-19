La Cámpora activó un operativo de pintadas para saludar a Cristina Kirchner por su cumpleaños y rechazar la reforma laboral

La organización La Cámpora puso en marcha un operativo de pintadas callejeras para saludar a la expresidenta Cristina Kirchner por su cumpleaños número 73 y pedir por su libertad. En paralelo, utilizó la misma metodología para dejar mensajes contra el proyecto de reforma laboral, que se vota este jueves en la Cámara de Diputados.

“Queremos a Cristina” y “No a la reforma laboral” fueron los mensajes que la agrupación que lidera Máximo Kirchner dejó asentados en paredones de distintos puntos del país. En sus cuentas en redes sociales, La Cámpora mostró las pintadas.

La Cámpora se hizo notar con sus pintadas políticas a favor de Cristina Kirchner X

La expresidenta cumple prisión domiciliaria en un departamento de la calle San José 111, en el barrio porteño de Constitución. La Justicia limitó los tiempos para que reciba visitas y sus abogados intentan flexibilizar ese régimen, objetivo en el que no tuvieron éxito hasta el momento.

El de este 19 de febrero es el primer cumpleaños que Cristina Kirchner pasa en prisión domiciliaria. Su condena en la causa Vialidad, a seis años de prisión por corrupción, quedó confirmada en junio de 2025.

La Cámpora de San Martín aportó sus pintadas X

“La mujer que siempre cumplió con los trabajadores y trabajadoras”, publicó La Cámpora, en un guiño contra la reforma laboral.

El saludo de cumpleaños de la organización cristinista se replicó en mensajes particulares de dirigentes alineados con ella, como la diputada provincial Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes en uso de licencia.

Un mensaje para Cristina y en contra de la reforma laboral X

“Parece mentira pensar que la mujer que le devolvió la dignidad a nuestro pueblo hoy esté secuestrada por hombres corruptos y mafiosos. Cristina está poniendo el cuerpo por los 12 mejores años que vivió el país: cuando no se la llevaban unos pocos ni era un lujo poder hacerle regalos a nuestros hijos, salir a pasear con nuestros nietos o poder ahorrar para irnos de vacaciones”, escribió Mendoza en su cuenta de la red social X.

No fue magia, es cierto. Fueron decisiones políticas. Así sonaba la vida cuando Cristina era presidenta.



Parece mentira pensar que la mujer que le devolvió la dignidad a nuestro pueblo hoy esté secuestrada por hombres corruptos y mafiosos.



Cristina está poniendo el cuerpo por… pic.twitter.com/Iui5PJGDa1 — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) February 19, 2026

“No queremos seguir romantizando balcones. La queremos a Cristina: con Nosotros. Presidenta. Libre. Feliz cumpleaños, presidenta de corazones. Leales a vos para toda la vida”, concluyó la exjefa comunal de Quilmes.

Además de La Cámpora, se plegaron a los saludos y a la campaña “Queremos a Cristina” otras agrupaciones y sectores del kirchnerismo. Incluso, se activó una cuenta de X con esa leyenda, en la que se difundió un videoclip con imágenes de la expresidenta musicalizadas con una versión del Himno a la Alegría.