La Cámpora arranca hoy su propia campaña en el conurbano bonaerense

escuchar

Con distintas actividades este fin de semana La Cámpora dará el puntapié inicial a la campaña bonaerense rumbo a los comicios de agosto y octubre próximo. La provincia de Buenos Aires es un territorio clave en el armado electoral con casi el 40% del padrón y es precisamente en el que las listas de Unión por la Patria tienen un fuerte predominio del ala dura de la coalición oficialista. Mientras que esta será una suerte de inicio “de hecho”, para la semana que comienza, se esperan definiciones sobre cómo será oficialmente la campaña rumbo al 13 de agosto próximo, cuando se realicen las primarias.

Quilmes, Hurlingham, San Vicente y Merlo, serán las localidades del conurbano que concentrarán actividades este fin de semana y en las que se espera que se muestren sus principales candidatos en campaña. Así comienzan a perfilarse con Máximo Kirchner, que encabeza la lista de diputados, Eduardo “Wado” de Pedro, la de senadores, y Axel Kicillof, a gobernador, los principales protagonistas de lo que viene en los próximos 42 días en la provincia.

Se espera la presencia hoy de Máximo Kirchner en Hurlingham, para apoyar a su candidato Damian Selci, quien compite contra el intendente Juan Zabaleta, que busca su reelección.

Todo mientras aún se terminan de ordenar los territorios, en los que en las últimas horas quedaron alrededor de 30 listas sin competir y la figura del legislador santacruceño despierta molestias internas por su rol en las definiciones.

Internamente se admite que aún “no hay clima de campaña”, pero sí algo está claro es que hay una fuerte impronta en el kirchnerismo por “bonaerizar la mirada” y fortalecer el poder del camporismo allí. Con una elección nacional en la que si bien el oficialismo se siente más competitivo que una semana atrás, no deja de haber quienes reconocen que la provincia es el lugar “seguro” en que el oficialismo puede ganar y sostenerse los próximos cuatro años en caso de un triunfo de la oposición a nivel nacional.

Eduardo de Pedro, durante un acto con el Movimiento Evita Twitter

Sin jefe de campaña aún definido, ni una foto oficial del binomio presidencial integrado por Sergio Massa y Agustín Rossi, ni del resto de los candidatos, el primer desembarco en el estratégico conurbano tiene las características propias del kirchnerismo. Eso en paralelo de lo que se busca diagramar desde la campaña nacional que intenta transmitir “unidad”, “pluralidad” y “coralidad” de voces, y mostrar “gestión”, algunos de los principales conceptos que bajó, aseguran, el consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí.

Ese esquema contempla que durante la semana los candidatos se muestren gestionando y dejen la campaña para los fines de semana, mientras insisten: “lo nuestro es la gestión y la unidad, el resto se lo dejamos a la oposición”.

Cristina Kirchner es, de hecho, ubicada en el rol de ordenadora de lo que viene sobre todo a nivel provincial. Lo comenzó a mostrar el lunes y lo terminó de hacer el miércoles, en su despacho en el Senado, por el que en una sola tarde pasaron: Massa, de Pedro, Kicillof, Daniel Scioli y Andrés “Cuervo” Larroque. La presencia de los dos últimos fue con el claro objetivo de recoger heridos y cerrar filas para lo que viene. Scioli acababa de ser marginado de la precandidatura presidencial y Larroque venía de romper con casi cinco días de silencio luego de la designación de Massa, con un comunicado en el que llamaba a votarlo.

Ese mismo miércoles también habría llegado desde el massismo según sostienen cerca del albertismo, el pedido bajar los decibeles contra Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, segunda y quinto candidato a diputados, pedidos por Alberto Fernández. Ambos fueron atacados con virulencia tanto por la propia vicepresidenta como por otros referentes del espacio “No es por solidaridad con ellos, es por el bien común”, se sincera un hombre del espacio respecto del pedido.

Según pudo saber LA NACION la idea que hay en territorio bonaerense, donde el camporismo convivirá con Kicillof, con quien aún subsisten resquemores, es, hasta el 19 de julio, fecha límite para actos de gobierno, hacer recorridas por todo el territorio, con diferentes inauguraciones. La lógica será de dos veces por semana por el interior de la provincia y otras dos por el conurbano.

Tolosa Paz reivindicó las PASO y se mostró como posible rival de Kicillof en la interna oficialista

En los lugares que hay intendentes propios, se hará con ellos y en donde no, con los candidatos del espacio: Máximo Kirchner y De Pedro. Por ahora nadie nombra a Tolosa Paz, que va como candidata a segunda diputada, y menos a Cafiero, quinto candidato. “Todavía no hicimos nada. pero seguramente en los próximos días se coordine alguna actividad”, dicen desde el kirchnerismo en referencia a la hoy ministra de Desarrollo Social. Tolosa Paz no sería la primera vez que queda desdibujada en una campaña por sus propios compañeros, que hicieron algo parecido en 2021, en una elección cuya derrota le cargan sin miramientos.

Para después del 19 lo que se prevé es que haya actos más netamente políticos, como plenarios, encuentros, mateadas con la militancia y actividades con gremios. “A partir del 19 será lo más densamente político. Hasta esa fecha queda mucho por inaugurar y los vamos a aprovechar a full”, describen cerca de la gobernación bonaerense “Nuestra plataforma es la gestión. Muchas cosas que hicimos y bases sentadas para lo que viene. No necesitamos hacer promesas”, agregan.

La idea de “unidad” que se buscó instalar con fuerza desde el espacio esta semana con distintas puestas en escena, también tiene su correlato en lo que transmiten desde la diferentes terminales sobre lo que será la organización de la campaña. “Se va a ir coordinando e interactuando tanto con todos los equipos: el de Massa, el de Wado, el de Axel y el de Maxi. Venimos trabajando de hace un montón, somos todos los mismos desde el 2019, 2021 y ahora” , deslizan en busca de dejar atrás diferencias y resquemores.

Temas Unión por la Patria