La causa en la que se investiga el financiamiento ilegal de la política con la detención de Julio “Chocolate” Rigau y sus 48 tarjetas de débito de supuestos empleados de la legislatura bonaerense entró en una pausa peligrosa que pone en riesgo la investigación. O al menos amenaza con adormecerla.

Es que mientras están pendientes los pedidos de captura del jefe de político de Rigau, el concejal Facundo Albini de Unión por la Patria, de su padre Claudio, exsubdirector de Personal de la Legislatura y de los 48 dueños de las tarjetas de débito, el acusado volvió a plantear la nulidad de toda la causa para salir en libertad y planteó otra vez la nulidad del secuestro de su teléfono celular.

Y los que deben decidir son los mismos camaristas que anularon el expediente hace dos meses y lo liberaron: Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo, de la Cámara de Apelaciones de La Plata. El tercer juez, Fernando Mateos, votó en disidencia.

Un alternativa es que los propios jueces se excusen porque ya intervinieron antes, o la otra es que se pronuncien del mismo modo que lo hicieron el 13 de septiembre pasado cuando hicieron lugar a un hábeas corpus planteado por Rigau y anularon el procedimiento al entender que la policía se excedió al intervenir violando la intimidad del acusado, sin razones para sospechar, solo por el olfato policial. Ordenaron liberarlo, que le devuelvan las 48 tarjetas ajenas, 1.200.000 pesos y el celular.

Ese fallo de Benavides y Villordo les valió un pedido de jury para que los destituyan planteado por el procurador Julio Conte Grand y una denuncia disciplinaria ante la Suprema Corte bonaerense, dado lo burdo de los argumentos que plantean un desconocimiento de la ley.

Finalmente la decisión fue apelada por el fiscal de Casación Héctor Vogliolo y los jueces de la Cámara de Casación bonaerense María Florencia Budiño y Fernando Luis María Mancini revocaron la medida en duros términos al considerar que se excedieron en su competencia y actuaron basados en una interpretación de las normas vigentes reñidas con la ley, la jurisprudencia de la Corte e, incluso, de la lógica.

Los camaristas de Casación dijeron que la defensa de Rigau planteó un hábeas corpus para lograr la libertad directamente en la Cámara pero lo hizo de manera incorrecta porque debió haber esperado a que llegara la apelación de la negativa de la excarcelación o haberlo planteado en la primera instancia.

Ese fallo de Casación que reabrió la causa permitió volver a pedir la captura de “Chocalate” Rigau que se entregó finalmente en una comisaría el 14 de octubre pasado.

Con Rigau preso la causa avanzó con la apertura de su teléfono celular que prodigó numerosas evidencias sobre los jefes políticos del puntero, a quien le entregaba la plata que sacaba y el verdadero rol de los dueños de las tarjetas de débito.

Para la justicia no son empleados públicos que le daban el plástico para que Rigau les cobre el sueldo, sino “ñoquis” que no trabajan y aportan su sueldo a la política. Por eso están acusados de fraude y asociación ilícita al igual que Albini hijo y su padre considerado el jefe.

Pero la defensa de Rigau no se quedó quieta, Planteó nuevamente la nulidad de toda la causa y del secuestro del celular ante Atencio, como le indicaron los camaristas de Casación. El juez rechazó el argumento de Rigau. Dijo que no se trató de que la policía actuó excediéndose en sus facultades por el olfato policial.

El acta de la detención de Rigau revela que en el cajero automático del centro platense donde sacaba dinero con las 48 tarjetas de débito y donde tenía 1.200.000 pesos en una bolsa, estaba durmiendo un indigente. Esta persona le habría pedido plata a Rigau, que lo echó.

Así las cosas es que este hombre alertó a dos guardias municipales de La Plata sobre la situación y fueron estos guardias los que hicieron la denuncia ante la policía que intervino. Es decir que no hubo una actuación policial basada en su “olfato” o en que Rigau despertaba sospechas por sacar plata con 48 tarjetas ajenas, sino que los efectivos actuaron por una denuncia. Si no lo hubieran hecho habrían incumplido sus deberes.

El fallo de Atencio rechazando la nulidad del caso fue apelado por la defensa de Rigau ante la Sala III de la Cámara de La Plata, la misma que ya anuló todo, Los argumentos del abogado Alfredo Gascón señalan que hubo “una interpretación distorsionada de los fallos de los Tribunales superiores” que hace que sus derechos sean “grotescamente cercenados” mediante “exégesis lineales y amañadas que proyectan una indebida y riesgosa interferencia de los órganos estatales de prevención, en la intimidad y privacidad de un ciudadano”.

Dijo que se metieron en su intimidad de manera ilegal y además ingresaron en sus comunicaciones “ con el único afán de otear -sin sustento alguno- de si sus comunicaciones pudiera surgir algún elemento probatorio a pesar de que el celular no fue utilizado en el delito atribuido ”.

El abogado dijo que la policía intervino porque un testigo vio que sacaba plata del cajero durante una hora con numerosas tarjetas y que este testigo fue quien espió de manera indebida a Rigau. “Desconocemos por qué resulta anormal que una persona pase ‘mas tiempo que el usual’ en un cajero automático. No hay ‘norma’ alguna que indique cuál es el plazo”, se quejaron, y señalaron que Rigau “estaba siendo espiado” por este declarante lo que habilitó la “ilegal intervención policial”.

Ahora el caso está en manos de los camaristas. Si los jueces anulan todo, Rigau volverá a salir en libertad y otra vez deberá intervenir la Cámara de Casación para analizar no ya si es válido o no presentar un habeas corpus, sino para determinar si fue legal o no la primera detención del puntero del PJ.

Mientras tanto, el tiempo y las elecciones pasan. Rigau fue sorprendido con las tarjetas de débito sacando plata ajena por primera vez el 9 de septiembre en un cajero de calle 54 y la avenida 7, de La Plata. Ya pasaron dos meses, las PASO del 13 de agosto, la primera vuelta electoral del 22 de octubre, donde Albini fue reelecto como concejal y ahora se viene el balotaje del 19 de noviembre.

La causa judicial parece no afectar la performance electoral del peronismo en la provincia, a pesar del carácter de puntero del PJ de Rigau, de que el concejal Albini es el apoderado del Frente Renovador de Sergio Massa y de que fue en la lista de Julio Alak con el ministro de Economía como candidato a Presidente.