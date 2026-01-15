La causa por la quinta en Pilar: el fiscal pidió avanzar sobre el entramado societario vinculado a la AFA

El fiscal en lo penal económico Jorge Dahl Rocha se hizo eco de la ampliación realizada por la Coalición Cívica en la causa que investiga quiénes son los dueños de la polémica quinta de Pilar, sospechada de pertenecer a las autoridades de la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

En las últimas horas, en respuesta a la presentación que hicieron los dirigentes Facundo del Gaiso y Matías Yofe, el fiscal solicitó que se ordenen nuevas medidas de prueba con el fin de investigar la red de empresas que habrían servido para desviar los fondos que la AFA recaudó en el exterior, como contó LA NACION en su momento.

En un escrito dirigido al juez Marcelo Aguinsky -que ordenó levantar la feria judicial para avanzar con la investigación durante el verano- pidió que se verifiquen “los domicilios de las personas físicas incorporadas en la ampliación”, en referencia a los nombres de las personas que estarían detrás de las empresas que recolectaron las cobranzas de la AFA por el mundo.

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky

“Durante los años 2021 y 2025 la AFA recurrió, al menos, a seis empresas intermediarias o agentes comerciales en el exterior, a través de las cuales recaudó más de US$300 millones provenientes de patrocinadores y otras fuentes, para luego distribuir dichos fondos fuera del circuito legal”, dice el fiscal Dahl Rocha en su escrito, anclado en la denuncia que la Coalición Cívica hizo tras una serie de publicaciones periodísticas.

LA NACION contó que la empresa que recolectaba los pagos y cobraba por ello un 30%, TourProdEnter LLC -manejada por Erica Gillette, la pareja de Javier Faroni- desvió por lo menos 42 millones de dólares de lo recaudado hacia sociedades norteamericanas sin empleados ni actividad comercial significativa. Son Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC.

Durante el período investigado esa tarea estuvo primero en manos de la firma Torneos y Competencias SA, que recolectó los pagos de auspiciantes de la selección nacional en una cuenta del BBVA en Nueva York.

En 2021 apareció un segundo intermediario en el esquema que el fiscal pide investigar. Se trata de Q22 Services Limited, una sociedad radicada en la isla Guernesy, sobre el Canal de la Mancha, que depende de la Corona Británica y es conocida por sus servicios financieros, como TourProdEnter. Esta sociedad retenía el 30% de lo recaudado en una cuenta del Royal Bank of Scotland.

Otra de las intermediarias bajo la lupa es la sociedad Stratega Consulting USA LLC, radicada en Delaware, un estado de los Estados Unidos reconocido como una jurisdicción de baja carga impositiva. Está bajo control de una sociedad homónima en el Reino Unido y recibió sumas millonarias en una cuenta del Citibank en Miami.

La última de las sociedades apuntadas es Odeoma Gestión SL, que estaría vinculada al contador argentino Marcelo Fabián Ramón Saracco, oriundo de Santiago del Estero, cercano al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Según la denuncia, Saracco estuvo al frente del esquema de recaudación hasta 2021, cuando Faroni se hizo cargo.

“Asimismo, se habría descubierto, un conjunto de sociedades también constituidas en el exterior que fueron solamente utilizadas como destinatario de sumas millonarias, pese a carecer dichas empresas de trayectoria o actividad económica genuina”, añade el fiscal, en referencia a Florida Secured Title LLC, Brisa Management LLC, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC, Spring Stalk (con sede en Italia) y Alas del Fin del Mundo SRL.

“La mayoría de estas sociedades beneficiarias de importantísimas transferencias carecen de operaciones comprobables, no tienen oficinas reales, ni muestran actividades acordes a los montos recibidos”, añade.

La denuncia de la Coalición Cívica amplió el universo de apuntados, al sumar a Leandro Petersen, responsable del área comercial y de marketing de la AFA; Andrés Scornik, señalado como controlante de Global FC LLC; Marcelo Fabián Ramón Saracco, operador financiero ligado a la AFA y socio de Odeoma Gestión; y Melchor Amoedo Merlín, socio español de Odeoma Gestión SL.