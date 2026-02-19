La CGT calificó de “contundente” al paro y marcó la adhesión en “un 90%”

La CGT consideró que el paro que motorizó este jueves contra la reforma laboral fue “contundente” y tuvo un acatamiento del 90%. Así lo informó Jorge Sola, uno de sus secretarios generales, en una conferencia de prensa que compartió con los otros dos triunviros de la central obrera, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, y parte del consejo directivo. Además del mensaje de satisfacción por la adhesión a la huelga, los dirigentes sindicales lanzaron advertencias para los diputados que voten a favor del proyecto oficial y criticaron a los gobernadores.

“Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida”, afirmó Sola, dirigente del sindicato del seguro, en el Salón Felipe Vallese de la sede de la CGT, en la calle Azopardo al 800. “En estas 12 movilizaciones y cuatro paros [generales] hemos sido consecuentes y responsables para mantener la paz social, ante la negación del diálogo”, subrayó.

Jerónimo también subrayó la adhesión al paro y consideró que es una muestra de vigencia de la CGT. “La sociedad le acaba de dar un mensaje al Gobierno diciendo que está cansada de esta política que oprime los derechos y genera pobreza. La CGT estuvo a la altura de las circunstancias y por eso la contundencia de esta medida de fuerza. No estamos dispuestos a retroceder ni a entregar ningún derecho, ni ninguna conquista”, sostuvo el dirigente sindical del gremio de trabajadores del vidrio.

Jerónimo, durante su discurso en la CGT captura

Para Argüello, secretario general que permanece en la conducción de la central obrera desde la anterior conformación del triunvirato de mando, fue un paro “contundente”. Subrayó que “se ha parado en todos los sectores”, y remarcó: “Esto demuestra una vez más que tenemos espalda y somos la columna vertebral de un movimiento nacional y popular”.

En el escenario del Salón Felipe Vallese, acompañaron a los triunviros de la CGT dirigentes como Héctor y Rodolfo Daer (sanidad y alimentación, respectivamente), Andrés Rodríguez (Unión del Personal Civil de la Nación), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Omar Plaini (canillitas), o Carla Gaudensi (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), entre otros.

La conferencia de prensa dejó como saldo también una serie de advertencias de los jefes cegetistas para los diputados que voten a favor de la ley de reforma laboral y críticas para los gobernadores. “Quienes tienen responsabilidad de darle sanción definitiva a este proyecto que retrocede en derechos a los trabajadores representan a quienes les dieron el voto”, recordó Sola. “Le exigimos al sector político, de la bandera que sea, que entienda que esta Argentina se hace con la dignidad del trabajador y con la justicia social que todos defendemos”.

“Acá recién empieza el plan de acción de la CGT. Seguramente, la política se va a poner nerviosa. Hay gobernadores inescrupulosos, son cómplices de esta traición dándole el voto a este proyecto de reforma laboral regresiva, y después le piden explicaciones a la CGT. Llegó la hora de exponer a quienes llegan a los cargos y le dan la espalda al pueblo”, subrayó Jerónimo.

Argüello, representante del gremio de los camioneros y reemplazante de Pablo Moyano en el triunvirato de la CGT, fue enfático en su advertencia a los legisladores: “Fíjense lo que van a hacer, no traicionen más a su pueblo. Llegaron por el voto de los trabajadores, del pueblo. No lo traicionen, el pueblo tiene memoria”.

Durante la conferencia de prensa, Sola y Jerónimo expresaron la “solidaridad” de la CGT con los 920 trabajadores despedidos de Fate, empresa que ayer anunció su cierre.

Sola criticó que se enfatice en el dinero que se pierde en una jornada de paro y optó por enumerar una serie de recursos que, a su criterio, se escurrirían con la nueva ley laboral. “Por el artículo 163, pretenden bajar aportes y contribuciones patronales que implican US$3000 millones. También, sacar del sistema de previsión otros US$3000 millones. US$6000 millones anuales van a pasar del salario diferido de los trabajadores al sector financiero. Es ahí donde tendrían que detenerse quienes hoy están mirando cuánto se pierde”, recriminó.