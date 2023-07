La chanchería de los Sena: el “regalo” de Jorge Capitanich donde incineraron el cuerpo de Cecilia Strzyzowski

escuchar

Campo Rossi, las tierras donde los Sena montaron su chanchería y donde los investigadores creen que se quemó el cuerpo de Cecilia Strzyzowski, le pertenece formalmente al líder piquetero Emerenciano Sena desde marzo de 2015. Fue el gobierno de Jorge Capitanich el que le otorgó la propiedad a Emerenciano. A título personal, no de su cooperativa ni su fundación.

Capitanich, sin embargo, dice que fue el radical Roy Nikish quien le entregó las tierras a Sena. Nikisch lo niega. Según la documentación oficial, la historia empezó, en efecto, durante la gobernación de Nikisch, con una toma y un aval estatal para ocupar los terrenos.

En noviembre de 2004, el estado provincial recibió un pedido de tierras “para proyecto productivo en la Colonia Parcela 38 y 47 circ. II Sección A del Departamento Libertad”, dice un documento oficial en poder de la justicia federal. La solicitud era “para 30 familias, agrupadas en la Cooperativa Agropecuaria de Consumo y Vivienda Limitada 17 De Julio”. Cuatro meses después, piqueteros encabezados por Emerenciano Sena cortaron la ruta 11 en el acceso al Puente General Belgrano en reclamo de tierras para proyectos productivos, según quedó consignado en el expediente provincial.

En 2005, en medio de la gobernación de Nikisch, el Instituto de Colonización de Chaco dictaminó aceptando “otorgar la Parcela 38 con 28 hectáreas y desestimar el pedido de la Parcela 47″ porque esta última pertenecía a la Cooperativa Tres Horquetas.

Según Nikisch, lo que hizo “el personal de Colonización” de su gestión, al que él dijo que “respaldaba”, fue “viabilizar una tenencia precaria de una parcela de tierra en favor de un grupo de minifundistas cuyo presidente era Emerenciano Sena, que solicitaban tierra para llevar adelante sus proyectos que eran financiados por el gobierno nacional” para que, de ahí en más, se efectuaran “todos los controles necesarios para estar en grado de decidir a futuro sobre esa parcela”. Nikisch alegó que no había sido él quien le había dado la propiedad.

Capitanich había exhibido esa resolución de 2005 en contra de Nikisch, para decir que el radical había habilitado la entrega de las tierras.

Ya en posesión del lugar, en 2006, relata la documentación oficial que “se presenta Sena Emerenciano y pide la adjudicación de la Parcela 38 con 28 has. 74 as. 05 cas. a título personal y no de la Cooperativa”. Después, los registros oficiales consignan que en 2013 “Emereciano Sena pide título de la Parcela 38″, y que se le adjudica el 13 de diciembre de 2013, cuando Capitanich era el gobernador, pero llevaba un mes de licencia (era jefe de gabinete de la Nación) y lo reemplazaba su vice.

“En marzo de 2015 [con Capitanich de nuevo ejerciendo como gobernador], se declaran cumplidas las obligaciones y se otorga el título de propiedad a favor de Emereciano Sena por la Parcela 38 –Folio Real Matriculas: 4824 y 4825 del Dpto 11 (Libertad)”, dice el informe que está en poder de la Justicia, firmado el 21 de junio de 2023 por María G. Alonso, en representación de la gerencia general del Instituto de Colonización de Chaco. La justicia federal ordenó medidas para indagar en los pormenores de esa operación.

Jorge Capitanich, en la chanchería de Emerenciano Sena, el 17 de diciembre de 2022

Campo Rossi forma parte de una zona rural de la localidad de Puerto Tirol, al noroeste de Resistencia. Capitanich recorrió las instalaciones con Emerenciano Sena el 17 de diciembre pasado y grabó un video en el que elogió el desarrollo del lugar y prometió nuevas obras para las familias de la zona.

Escena del crimen

De acuerdo con las pruebas de la causa por el crimen de Cecilia Strzyzowski, exnuera de Emerenciano Sena, los investigadores creen que ella fue asesinada en la casa familiar de los Sena en Resistencia y que el cuerpo fue trasladado en una camioneta por César, que era su pareja, hasta las inmediaciones de la chanchería, donde lo quemó.

Gustavo Obregón, colaborador de los Sena y encubridor confeso del crimen, declaró que él acompañó a César esa noche. Relató que al llegar a Campo Rossi, fue César quien se ocupó de descargar “la frazada” (que según los investigadores tenía el cuerpo), cubrirla con leña, rociarla de nafta y prender el fuego, mientras él hacía de campana. “Cuando nosotros nos fuimos ese fuego estaba al rojo vivo”, dijo Obregón.

Emerenciano Sena hace chorizos en su campo, horas después de la desaparición de Cecilia Strzyzowski

