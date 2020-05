También habrá controles en estaciones de trenes y en los accesos a la Capital para reducir los ingresos desde el conurbano bonaerense Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

25 de mayo de 2020

La ciudad montará en las próximas horas un operativo especial para controlar que los comercios en arterias y zonas claves, en total unos 10.000, que habían sido reabiertos hace dos semanas, se mantengan cerrados y reforzar el control en estaciones de trenes y los accesos a la Capital para reducir el ingreso desde el conurbano bonaerense.

Más de 100 inspectores de la Agencia Gubernamental de Control saldrán a la calle con el objetivo de recorrer más de 32 centros comerciales a cielo abierto y distintos negocios de la ciudad donde se registraron aglomeraciones de personas en las últimas dos semanas. A ellos se les sumarán agentes y funcionarios -unas 250 personas- que caminarán las calles con el objetivo de "fortalecer la concientización social para que la gente no salga".

Según fuentes oficiales, son 10.000 los comerciantes que en medio de la crisis económica tendrán que volver a dejar sus persianas cerradas. En la ciudad hay aproximadamente en total 140.000 comercios, de los cuales 50.000 son de actividades esenciales.

Además, como sucedió hasta ahora, se verificarán las denuncias al 147, número telefónico habilitado, y las que envían los inspectores de las comunas, según explicaron fuentes de la Agencia Gubernamental de Control, que lidera Matías Lanusse.

En paralelo, en los barrios que limitan con la provincia de Buenos Aires "no se van a permitir la apertura de los comercios no esenciales", por ejemplo, jugueterías, viveros o librerías, que hasta ayer tenían permiso para funcionar. A ellos se sumarán 450 policías y 290 agentes de prevención distribuidos en los accesos a la Capital.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidió dar marcha atrás con estas habilitaciones -representan el 20 por ciento de los comercios en la ciudad- tras el aumento de contagios de coronavirus en la ciudad. Cerrar comercios fue uno de los pedidos que le hicieron el presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

La suba de personas infectadas se aceleró de forma tal que hoy, el ministro de Salud, Fernán Quirós, estimó que la ciudad comenzó a escalar la "ladera" de una "montaña" de casos de Covid-19 que podría durar entre seis y diez semanas. Pese a las quejas de comerciantes y vecinos, no habrá concesiones, la salud es la prioridad.

"La evolución de la curva tomó una dinámica nueva, exponencial. Esto significaría que estamos en el inicio de la curva final de casos de la ciudad. Así, sería el momento de mayor transmisión del virus, donde la cantidad de enfermos va a aumentar día a día ", dijo Quirós.

El gobierno nacional, en coordinación con Rodríguez Larreta y Kicillof, resolvió cerrar 11 estaciones de tren ubicadas entre el conurbano y las cabeceras de Constitución y Retiro -estaciones, junto a la de Once, que cuentan con cámaras termográficas que miden la temperatura corporal de los usuarios- para morigerar la circulación del virus y se incrementarán los controles de permisos de circulación a fin de que los servicios sean utilizados sólo por trabajadores esenciales y exceptuados.

Las tres administraciones coincidieron en la necesidad de sumar controles con la Policía Federal, de la provincia y la ciudad, en las estaciones. El foco estará puesto en las horas pico, pero especialmente durante la mañana.

Los trenes de la línea Mitre no se detendrán en Tres de Febrero, Colegiales, Coghlan, Drago, Pueyrredón, Lisandro de la Torre y Rivadavia . La línea Roca no tendrá abierta la estación Hipólito Yrigoyen. Por su parte, los servicios del Sarmiento no pararán en Floresta y Villa Luro y en la línea Belgrano Sur en Presidente Illia. En esto trabajaron el ministro de Transporte, Mario Meoni; el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, y el subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply.

"Llegó la peor etapa, hay que bajar la cantidad de gente en la calle y en el transporte público", explicaron cerca del jefe de gobierno.

Además, esta semana el Gobierno pondrá en marcha el sistema de turnos para viajar en las horas picos la prueba piloto en la línea Mitre, que une la estación de Retiro con Tigre. La aplicación le permitirá al pasajero reservar su asiento para los trenes que viajen entre las 6 y las 9. El objetivo es descomprimir las formaciones que se encuentran al límite de su capacidad para mantener el distanciamiento social necesario para evitar la propagación del coronavirus.