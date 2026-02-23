La Coalición Cívica pidió apartar al juez Mahiques del caso de la quinta adjudicada a la AFA

Dirigentes de la Coalición Cívica pidieron aparte al juez de la Cámara de Casación Carlos Mahiques del expediente en el que se investiga quiénes son los verdaderos propietarios de una fastuosa quinta de Pilar que se sospecha que pertenece a autoridades de la AFA.

No está claro que la Justicia vaya a considerar su planteo porque los dirigentes de la Coalición Cívica Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe no son parte querellante en este expediente, sino denunciantes. Ellos dieron el puntapié para que el juez federal Daniel Rafecas, luego el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y ahora el juez federal de Campana Adrián González Charvay, investiguen el asunto.

Se trata de determinar si quienes figuran como dueños de una quinta en Pilar, valuada en 20 millones de dólares, son sus propietarios o, como se sospecha, esa mansión de cinco hectáreas, caballerizas y autos deportivos de alta gama, tiene otro verdadero dueño. Sospechan que se trata del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

La defensa de la AFA quiere que el caso siga en el juzgado de Campana, pero el fiscal ante la Cámara de San Martín Carlos Cearras dictaminó que debe seguir en el fuero penal económico. Ahora deben resolver el asunto los jueces de la Cámara de Casación Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo.

Carlos Mahiques LA NACION

En ese expediente, los dirigentes de la Coalición Cívica pidieron apartar a Mahiques del caso, después de que LA NACION publicó que jueces, fiscales, funcionarios y referentes de la AFA cuentan que el juez festejó su último cumpleaños precisamente en ese predio. Mahiques niega haber hecho ese festejo y dice que nada tendría de malo que lo hubiera hecho.

Los dirigentes sostuvieron en su escrito que actuaban “en resguardo de la garantía de tribunal independiente e imparcial y, en particular, de la imparcialidad objetiva (apariencia de imparcialidad) exigida por el debido proceso”.

Señalaron que el camarista tiene “conexión directa con el objeto material de la causa y con personas que aparecen asociadas al mismo”, lo que “compromete la apariencia de imparcialidad requerida para que integre el tribunal”.

“La Corte Suprema ha sostenido que la imparcialidad objetiva se vincula con que el juzgador muestre garantías suficientes para evitar dudas razonables que conduzcan a presumir parcialidad y que basta con que existan razones legítimas para presumir que el juez puede generar dudas sobre su imparcialidad frente al tema a decidir”, escribieron.

Por eso, recusaron al juez. “No deben existir dudas razonables sobre la imparcialidad objetiva del órgano jurisdiccional que debe juzgar”, dijeron citando a la fallecida jueza de la Corte Carmen Argibay. Pidieron tramitar la recusación y darle vista al fiscal Mario Villar para que opine.

Si es rechazada la recusación, solicitaron que Mahiques explique en un informe si estuvo o no en el predio, cuándo y quiénes eran el resto de los asistentes y organizadores.