Guillermo Francos opinó sobre las denuncias contra Manuel Adorni: “Tuvo una actitud que a la gente no le gustó”

A cinco meses de su salida del Gobierno, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos reapareció públicamente y se refirió a la situación actual de Manuel Adorni, quien lo reemplazó en el cargo y enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito. El exfuncionario aseguró que la Justicia debe actuar como corresponde, acusó un “acribillamiento mediático” entorno a las denuncias y dijo que con Javier Milei son amigos.

Entrevistado en LN+ por el periodista Alfredo Leuco, Francos calificó la situación de Adorni como “muy particular” y ponderó que está “siendo apoyado por el Presidente y la secretaria general [Karina Milei]”. "Ellos están buscando una definición de este tema y esperando los resultados de la investigación“, sintetizó el exfuncionario nacional.

Manuel Adorni junto a Guillermo Francos Presidencia

No obstante, Francos reconoció que las denuncias contra el jefe de Gabinete significaron un “golpe” para el Gobierno, pero consideró que el Poder Ejecutivo recibe un “acribillamiento mediático” que complica la posibilidad de “dar explicaciones”.

En esa línea, el exjefe de Gabinete opinó que Adorni cometió un error al realizar una conferencia de prensa para explicar su situación y responder a las denuncias. Para Francos, la actitud que mostró el jefe de Gabinete “no le gustó a la gente”, lo que convirtió el asunto en algo aún “más negativo”.

Francos respaldó a Milei y a Adorni presidencia

Tras ello, se refirió una a una a las acusaciones contra Adorni. Sobre el viaje del jefe de Gabinete con su esposa en el avión presidencial a Nueva York, evaluó que “no es un tema” importante porque el Presidente elige quiénes lo acompañan y “tiene el derecho de hacerla participar”. “Se agrandó mucho”, subrayó.

En cuanto al viaje del funcionario a Punta del Este, sobre el cual se investiga un presunto enriquecimiento ilícito, Francos remarcó que se trató de “una imprudencia” y deslizó: “Los temas sobre la contratación del avión y la persona que lo hizo lo debe investigar la Justicia”. “Me resulta difícil opinar sobre estos temas porque no tengo la información completa. Si el Presidente lo está sosteniendo, es por algo”, dijo.

Por otro lado, se refirió a su relación con Milei, tras la renuncia: "Con Milei somos amigos, hemos trabajado juntos. Sabe que puede contar conmigo”.

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