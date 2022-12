La confesión de Mario Secco de cara a las elecciones 2023: “Si Cristina no es candidata, estamos al horno”

escuchar

El anuncio de Cristina Kirchner de que no será candidata en 2023 marcó una señal hacia el frente interno y esta mañana el intendente bonaerense de Ensenada, Mario Secco, fue letal en su análisis sobre lo que podría pasarle al oficialismo ante esta situación. “Si Cristina no es candidata, estamos al horno”, dijo tajante el jefe comunal, quien entendió que ninguno de los dirigentes del espacio “llena el vaso” como lo hace la exmandataria. “La única que ordena esto es ella”, insistió Secco, que indicó que la expresidenta cosecha más apoyos que cualquier otro candidato del Frente de Todos.

“Tendremos que arreglarlo con la política, pero hoy estamos al horno. Ninguno llena el vaso como lo llena Cristina. Cristina en cualquier encuesta le saca el doble de los votos a [Mauricio] Macri. Cristina le gana a todo el liberalismo junto; si le sacan 30 puntos, Cristina está en 35, y cuando se enciende y arranca en campaña se los lleva puestos a todos. El poder económico, mediático y judicial sabe muy bien que Cristina les vuelve a ganar”, sostuvo Secco en Radio Futuröck.

Incluso, consideró que en la oposición “todavía están bailando” tras el intento de “sacar a Cristina del juego”, luego de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad, que sin embargo todavía no está firme porque es de primera instancia. Justamente en Ensenada, Secco le hizo de anfitrión y Cristina Kirchner reunió a dirigentes que le responden la noche del 6 de diciembre, unas horas después de oír el fallo en su contra.

Cristina Kirchner con su tropa más fiel en Ensenada Charo Larisgoitia

Esta mañana, el intendente admitió que cualquier candidato opositor ganaría si la exmandataria no se postula o no incide en el armado. “Saben que [en ese caso] no se encolumnan todos atrás de una persona. Es muy difícil que todos los dirigentes se encolumnen atrás de una persona si no es Cristina. Es más difícil aún que el elector se encolumne atrás de otras personas que no sean Cristina”, manifestó.

Entonces, consideró que en el Frente de Todos tienen que “trabajar mucho para defender la trinchera” e intentar que entre cuatro o cinco posibles candidatos, uno adquiera la fuerza suficiente para derrotar a la oposición. “Ahora, la única que ordena esto es ella, no hay otra persona que ordene las diferentes vertientes del peronismo y del kirchnerismo. No hay nadie que ordene como ordena ella. Si hoy el peronismo gobierna la Argentina y la provincia de Buenos Aires es gracias a Cristina”, indicó.

“¿Hoy cómo estamos? Estamos al horno. Hay que matarse laburando, darle respuesta a la gente para volver a enamorar, a ver si podemos tirar algún candidato que lo acepten tan bien como aceptan a Cristina. Yo soy realista. Después me decís: ‘¿Mario, te gustaría tener el pelo largo?’. Sí, bueno”, ironizó.

De Pedro, Massa, Kicillof y Fernández

Pese a entender que sin Cristina el oficialismo no tiene chances al menos hoy, Secco aclaró que con eso no quiere decir que el Frente de Todos tenga malos dirigentes. “Wado es una excelente persona, pero no tiene ni la mitad de los votos que tiene Cristina”, dijo, por ejemplo, con respecto al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, el alfil más importante de la vicepresidenta en el Ejecutivo.

Después afirmó que apoyará la reelección de Axel Kicillof como gobernador en la provincia de Buenos Aires. “Ha hecho las cosas muy bien, ha ordenado los números, es un tipo prolijo, es sano. No le podés encontrar nada porque es sano, muy laburador y tiene todo el derecho para ser reelecto de vuelta y quien te habla lo va a acompañar. Muchos intendentes, casi todos, lo vamos a acompañar para que sea gobernador; y Cristina también. Axel ha hecho todos los méritos para ser reelecto en la Provincia”, remarcó.

En cuanto al ministro de Economía, Sergio Massa, manifestó que “no es mal dirigente”, aunque insistió con que nadie llena el vaso como la exmandataria. “No crean que lo que estoy diciendo es porque no lo quiera a Massa. Massa es un dirigente que está haciendo un esfuerzo tremendo para arreglar la economía y ojalá que por el bien de los argentinos lo logre. Ahora, no podemos comparar la intención de voto que tiene Cristina con Massa”, dijo.

Y fue ahí cuando también habló de Alberto Fernández. “Voy a decir algo que es más duro todavía: no podemos comparar la intención de voto que tiene el Presidente con Cristina Fernández de Kirchner. Alberto no llega ni a la mitad de los votos. Estamos hablando con seriedad, no estoy inventando nada”, deslizó.

En ese sentido, aventuró sobre los motivos por los cuales la vicepresidenta anunció en una conferencia de prensa posterior al fallo de Vialidad que competirá como postulante en 2023 y enfatizó sobre el impacto en esto de las fricciones internas.

“Cristina está cansada de que muchos la nieguen”

“El enojo de Cristina y su bronca tienen que ver con que mucho peronismo se haga el distraído, haga cinturita. Te invitan a un programa de Clarín y de LA NACION, y lo primero que te sacan es hablando mal de Cristina y vos te callás la boca. Eso duele. Vos pudiste ser gobierno en cuatro ocasiones por Néstor y Cristina. Es muy triste que estés ocultando o negando quién te llevó a ser gobierno durante tanto tiempo. Alberto nunca hubiese sido presidente si Cristina no tomaba esa decisión y esto lo sabe cualquier persona. Cristina siempre fue la luz que cuando se enciende enamora a gran parte del pueblo argentino y se los lleva puestos a todos”, sintetizó.

Y bajo esa postura siguió con los dardos hacia parte de sus compañeros de espacio: “Está cansada esta mujer de que muchos la nieguen. Cuando les conviene, [le dicen] ‘ay, Cristina, Cristina’; y cuando no les conviene, se callan la boca y la niegan. Esa es su bronca también. Es triste que el peronismo siendo tan potente y tan fuerte siga sacándole mano por abajo a una mujer que ha dado todo”.

ARCHIVO.- Cristina Kirchner en una acto en Ensenada junto al intendente Mario Secco Hernan Zenteno - LA NACION

Seguro de que hay gente que nunca votó a la actual vicepresidenta, pero que ahora la votaría para “arreglar este quilombo”, Secco indicó: “Me gustaría que sea candidata a presidenta, cómo no me va a gustar. Es lo mejor. Pero es muy cruel pedirle todo a ella, porque ha dado todo. Yo no tuve la oportunidad de conocer a un cuadro político tan importante como Cristina, es una cosa extraordinaria. Nos saca un cuerpo de diferencia. No podemos ni hablar al lado de Cristina”.

Con énfasis en que el oficialismo tiene que tomar “decisiones políticas fuertes” contra la Justicia y los formadores de precios, el intendente volvió a quejarse por el acuerdo que selló el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Nosotros pretendíamos que no se legalizara el choreo que se mandó Macri con el FMI y Alberto con su Guzmán lo legalizó”, sostuvo.

Y sin dudar en su fidelidad a la exmandataria, insistió: “Cada vez que yo voy a un acto, como saben adónde juego, la gente se para y empieza a cantarme ‘Cristina presidenta’. Y lo cantan como si lo hubiesen ensayado, como un coro, y eso viene de abajo. El clamor viene del pueblo argentino. A la única que le cree es a ella”.

