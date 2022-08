Con anécdotas más triviales sobre su “competencia” con Cristina Kirchner en su rol de abuelo y con un repaso de su historia, el exjefe de Montoneros, Fernando Vaca Narvaja, brindó una inusual entrevista a través de un canal de YouTube. Se jactó de su rol de guerrillero y aseguró que el expresidente Juan Domingo Perón no los echó de la Plaza en 1974, contra la evidencia histórica.

Uno de los momentos más acalorados de la nota tuvo lugar cuando el entrevistador, Tomás Rebord, le preguntó: “¿Vos mataste?”. “No sé si maté. Participé en tiroteos, eso seguro”, explicó en una parte de la nota.

Fernando Vaca Narvaja fue uno de los principales líderes de Montoneros. Tiene dos hijos: Camilo, expareja de Florencia Kirchner y Sabino, embajador de China del gobierno de Alberto Fernández.

“¿Quién te dijo que nos echaron de la Plaza [de Mayo]?”, se preguntó Vaca Narvaja. Y agregó en otro tramo de la entrevista: “La contraofensiva fue éxito”. Además, añadió: “Fui experto en explosivos”. La nota generó repercusiones y reacciones en la oposición, que cuestionó que el dirigente se tomara por momentos en broma partes trágicas de la historia argentina.

La controvertida entrevista a Fernando Vaca Narvaja, exlíder de Montoneros

El episodio sobre la plaza y Perón al que aludió Vaca Narvaja en la charla con Rebord tuvo lugar el 1° de mayo de 1974. “¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, General, que está lleno de gorilas el gobierno popular?”, gritaron desde las columnas de Montoneros cuando el entonces presidente salió al balcón de la Casa Rosada.

“Compañeros: hace hoy veinte años que en este mismo balcón y con un día luminoso como éste, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical, que [se mantuvo] a través de veinte años, pese a estos estúpidos que gritan”, dijo Perón.

Los montoneros respondieron con cantos. “¡Se va a acabar, se va a acabar, la burocracia sindical!”, corearon.

“Decía que a través de estos veinte años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante veinte años”, apuntó.

Así, Perón los echó tras llamarlos “estúpidos” e “imberbes”. Entonces, los Montoneros enrollaron sus pancartas y se retiraron de la Plaza de Mayo.

Vaca Narvaja, que fue indultado por Carlos Menem, también se refirió al secuestro de Aramburu, a la fuga de Trelew y a la clandestinidad. Fernando Vaca Narvaja es el padre de Camilo, el papá de Helena, la nieta de Cristina Kirchner. Y de Sabino, embajador en China del gobierno de Alberto Fernández.

La “competencia” con Cristina

Vaca Narvaja se refirió también a su nieta Helena, fruto de la relación de su hijo, Camilo y Florencia Kirchner. “Soy abuelo con Cristina [Kirchner], y casi te diría que competimos por la nieta”, comenzó el exmontonero.

El entrevistador señaló la dificultad de competir con una abuela que ocupó dos veces la presidencia. “También un abuelo guerrillero tiene un peso”, retrucó Vaca Narvaja.

Sus declaraciones generaron fuertes repercusiones en las redes. “Hablemos de Vaca Narvaja, el cabecilla de Montoneros, que se ríe de haber sido terrorista. Y que hoy se recicla en el sur y con varios familiares en el Estado…”, apuntó la legisladora libertaria Victoria Villaruel.

“Recuerden que Vaca Narvaja, que se ufana de haber sido guerrillero Montonero y mandado a la muerte en la contraofensiva a jóvenes, fue condenado y preso en el gobierno de Alfonsín. Después el peronismo menemista lo indultó”, escribió el usuario de Adrián Pugliese.

Críticas a Milei y los planes sociales

Vaca Narvaja también se refirió a temas de actualidad. Analizó al referente Javier Milei y al fenómeno liberal. “Hoy tenés el tema de Milei y un montón de jóvenes sin formación política que se prenden en la puteada contra la dirigencia política, se encausan en esa dirección. Pero eso es la antipolítica, es el 2001, es el ‘Que se vayan todos’ y que vengan los CEOS a gobernar. Nosotros no somos antipolítica, en todo caso cuestionamos temas estructurales del país”, dijo.

También cuestionó el aumento de los planes sociales: “Nunca dejamos de tener la capacidad de indignación de esto que se naturaliza de la situación social de nuestro pueblo. La movilidad social ascendente es el peronismo, que un pibe que nace en un barrio de una familia pobre pueda estudiar y cambiar su forma de vida. No es el plan cubrir la pobreza y darle un resultado incompleto, insatisfecho. Ese debate, en el caso nuestro, me preocupa, cada vez hay más comedores, merenderos, pibes en la indigencia, tenemos un Ministerio de la Mujer que es espectacular pero para el peronismo el primer privilegiado es el niño. Frente a eso, nuestra generación se conmovía”, analizó. Y cuestionó: “Ahora hay un nivel de militancia, pero el goce el hoy, el consumo, un poco tapa eso que en nuestra época no tenía esa fuerza política”.

Al referirse a su actuación guerrillera en el año 1974, cuando había cifras de pobreza que rondaban entre el 4 y el 8%, Vaca Narvaja dijo que se trataba de una “generación con ideales frustrados”. Y argumentó: “Tenía que ver con las potencialidades que tenía el país”.