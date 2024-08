La contundente respuesta de Yacobitti a Adorni por tildar de “kirchnerista” a Lousteau: “Llama la atención diciendo ridiculeces”

Escuchar

Durante su conferencia de prensa de esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló sobre la designación de Martín Lousteau como presidente de la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Seguridad e Inteligencia y calificó al senador de la Unión Cívica Radical (UCR) de “kirchnerista”. De esta manera, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, le respondió al portavoz y lo acusó de querer “llamar la atención diciendo ridiculeces” .

En primer lugar, Adorni anunció: “Esta nueva SIDE está al servicio de los argentinos para protegerlos y defenderlos. Su funcionamiento va a estar rigurosamente controlado por la bicameral que se conformó en el Congreso y estará conformada por legisladores de la oposición”. En consiguiente, chicaneó al presidente de la comisión: “ Por supuesto la cabeza de ella va a ser el kirchnerista de Martín Lousteau ”.

Por su parte, Yacobitti se refirió en LN+ a las declaraciones del vocero y apuntó: “ A Adorni le parece kirchnerista Lousteau pero no le parece Francos, que está en la foto con Alberto Fernández, o Scioli . Si vos controlás al Gobierno, sos kirchnerista. Si sos parte del Gobierno, no”.

Además, continuó: “ Adorni se dedica todos los días a llamar la atención diciendo ridiculeces y faltando el respeto para instalar una agenda y que después un montón de gente repita lo que él dice . Quiere que la sociedad mire ese espectáculo en vez de mirar lo que pasa con los jubilados y docentes universitarios”.

🗣️ "Adorni se dedica todos los días a llamar la atención diciendo ridiculeces".



El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, le apuntó al vocero por sus dichos contra Lousteau y afirmó: "Busca instalar una agenda faltando el respeto".



📺 En #ElNoticiero con @edufeiok. pic.twitter.com/1FQyQ0JbiB — La Nación Más (@lanacionmas) August 22, 2024

A su vez, Yacobitti aconsejó al presidente Javier Milei respecto a los comentarios de Adorni: “Lo dice alguien del Ejecutivo. El Gobierno tiene que entender que tiene que cambiar. Un funcionario público no puede levantarse a la mañana y agredir a otro porque sí. En este caso porque te quiere controlar ”.

Los “indicios” de persecución de los servicios de inteligencia, según Lousteau

Tal como informó LA NACION, Lousteau expresó, tras su nombramiento a cargo de la bicameral, que celebra que no haya quedado en manos del oficialismo debido a que hay “indicios” de posibles persecuciones contra periodistas y opositores.

En efecto, consideró: “Estas comisiones no deben ser un instrumento más del oficialismo, porque estamos viendo no solamente lo que ha pasado con los servicios de inteligencia en los últimos años, sino que últimamente hay indicios lo suficientemente fuertes de que están siendo utilizados para perseguir periodistas, para hacer campaña, y para perseguir opositores. Entonces me parece importante controlar eso”.

El el presidente del radicalismo afirmó que su equipo trabajará para que la Bicameral de Inteligencia funcione como órgano de control. “Para eso debería estar como otras comisiones que tienen que hacer controlar en manos de la oposición y no del oficialismo”, aseveró.

LA NACION