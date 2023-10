escuchar

Este miércoles por la madrugada en la Cámara de Diputados se aprobó la nueva ley de alquileres, que establece que los contratos se mantendrán por tres años y que la actualización será semestral. Unas horas después, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no se mostró convencido ante esta legislación que viene a reemplazar la vigente, denostada por todos los actores del sector inmobiliario. Alegó que debido al alto nivel de inflación ninguna medida será del todo efectiva.

“Mientras sigamos con estos niveles de inflación no hay ley que aguante, no puede haber un contrato. Tenemos un problema más grave. Entiendo que [la sesión] terminó tarde, no sé los detalles finales. Pero con este nivel de inflación no hay ley que valga”, aseguró el dirigente de Pro desde Lugano, adonde fue a inaugurar un nuevo centro de monitoreo.

También dijo que la escalada de precios “está comiéndole a los argentinos el bolsillo” y analizó, como un cuestionamiento a la administración nacional: “Tenemos personas que con trabajo formal son pobres, nunca nos había pasado”.

Por otra parte, Rodríguez Larreta apuntó contra el oficialismo por la suba del dólar blue, que ayer superó los mil pesos. “Esto es consecuencia primero de un gobierno nacional que no tiene un plan, viene corriendo de atrás. Cada día estamos peor. Han tomado decisiones que han echado más leña al fuego”, puntualizó, como un dardo al ministro de Economía y también candidato oficialista, Sergio Massa.

Sin embargo, responsabilizó además al postulante libertario, Javier Milei. “Hay otros candidatos que con sus declaraciones están colaborando con esta situación de caos. Y lo saben, lo han dicho públicamente, que lo mejor era que el dólar se fuera a las nubes, algo que genera más pobreza”, deslizó en relación con dos declaraciones del líder de La Libertad Avanza que generaron polémica: una en Mar del Plata, la semana pasada, cuando aseguró que para la dolarización era mejor que el dólar estuviera alto; y otra hace dos días, cuando recomendó retirar los pesos de los plazos fijos y virar hacia la moneda extranjera.

“[La suba del blue] es producto de la irresponsabilidad de un gobierno que no tiene rumbo y que está solo en modo electoral, pero también de candidatos que usan esto para sacar un voto más”, sintetizó Rodríguez Larreta, a la vez que le dio un espaldarazo al equipo económico que encabeza la competidora de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, encabezado por Carlos Melconian. “Se mostraron muy unidos, marcando que tenemos la gente para estabilizar la Argentina y sacarla adelante”, señaló sobre los referentes que acompañan a la dirigente que le ganó la interna presidencial.

En el marco del anuncio del nuevo centro de monitoreo -donde fue escoltado por el ministro de Seguridad, Gustavo Coria; y la secretaria de Justicia, Genoveva Ferrero-, el alcalde capitalino criticó la política en seguridad del kirchnerismo y aseveró: “En la Ciudad, los delincuentes: presos. Los vamos a perseguir hasta el último segundo, donde sea”.

