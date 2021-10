La crítica de Ofelia Fernández a María Eugenia Vidal por una frase del debate en la Ciudad

La legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández se refirió hoy al debate celebrado anoche entre los candidatos a diputados por la Ciudad y, si bien calificó el encuentro de “divertido”, consideró que la discusión de ayer no tiene “demasiada influencia elctoral”. Además, la joven apuntó contra Vidal al decir que la exgobernadora bonaerense exhibió “incoherencias grandes” en su discurso a lo largo de la noche.

“Me divirtió el debate para ver qué hay sobre la mesa. Lo que Leandro Santoro, que es mi candidato, desnudó, es que detrás de un buen coaching con buenos títulos, como los que tuvo Vidal, se pueden encontrar incoherencias grandes. Como por ejemplo cuando explicó que durante el gobierno anterior se vieron obligados a tomar deuda y que eso no tenía que pasar más a decir luego que ella resolvería el problema del FMI pidiendo más deuda”, resaltó la joven legisladora en diálogo con C5N.

A lo largo de la entrevista, Fernández analizó el debate al cual definió como “un evento para hacer afirmaciones programáticas destinadsa para un segmento más bien politizado”. Por otro lado, la legisladora consideró que el encuentro de anoche no tiene mucha “influencia electoral”, pero que sí puso de manifiesto la orientacion de cada espacio.

Y al repasar la performance de los candidatos señaló: “Milei estuvo flojísmo, pense que iba a aprovechar muchísimo más esa instancia, si bien sabemos cuál es su trayectoria para el afuera es ‘el nuevo’, él que no tiene que rendir cuentas, y no me pareció que desplegara demasiado”.

Al ser consultada por su propio partido político Fernández contestó: “La dificultad de nuestro espacio es que no gana con una buena campaña, sino con una buena gestión”. Sin embargo, la legisladora del Frente de Todos se mostró escéptica sobre un posible triunfo de su espacio en las elecciones del 14 de noviembre.

“No lo veo muy fácil, pero al menos a mí no me importa solo ganar elecciones, si bien sé que es una parte fundamental para transformar la realidad, pero digo: ‘Aprovechemos este clamor popular para reorientar la política”, expresó la joven legisladora. Por último, Fernández también se mostró crítica en relación a la llegada que tiene el Gobierno en los sectores más jóvenes.

“No hubo una política segmentada para los jóvenes”, consideró la legisladora. Y al respecto concluyó: “No es el que el Gobierno no entendió al ambientalismo o al feminisno, sino los pilares fundamentales del peronismo como tal, trasladados a una generación en particular. Soy muy crítica en ese sentido pero con entusiasmo y optimismo, porque creo que hay tiempo para despertar”.