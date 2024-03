Escuchar

Luego de que Martín Lousteau votara en contra de que se postergue el tratamiento del mega-DNU en el Congreso -decisión que lo acercó al kirchnerismo y lo alejó de su propio partido-, llovieron las críticas del los libertarios, el Pro y hasta los mismos miembros de la Unión Cívica Radical (UCR), a la que Lousteau dirige. En las últimas horas se sumó un nuevo actor a las críticas para con el excandidato a jefe de Gobierno: Alejandro Fantino. El periodista analizó el resultado del debate legislativo y consideró que no se toma en cuenta “lo humano” a la hora de entender las decisiones políticas”.

“Parece que analizamos máquinas, que van y votan. Así se mueve parte de la política y de la vida. Todos los análisis son políticos”, agregó, antes de apuntar directamente contra el economista: “ Quizás haya sido movilizado por un alto componente de envidia . Tomando el concepto de Melanie Klein (psicoanalista austríaca del siglo XX), lo que vos sentís que no tenés, lo que te falta y envidiás en tu falta, no solamente lo querés sino -como lo tiene el otro- intentás destruirlo”.

Así, en su programa de Neura Media, justificó su observación: “(Javier) Milei es de octubre de 1970, Lousteau de diciembre de 1970. Ambos son economistas; los dos vienen de la Academia; dieron clases; se dedicaron de alguna forma a la investigación; escribieron libros, ensayos y tratados. Uno en tres años es Presidente, el otro es senador y no puede salir de ese lugar. Quiso ser Presidente y no pudo; quiso ser jefe de Gobierno y no pudo”.

“Si no no se entiende que se haga insultar, que esté en este lugar, defienda que es por convicciones y haya despilfarrado tamaño capital político”, continuó. “El envidioso, si no puede trabajar la envidia -que es traicionera-, lo enceguece. Votó autodestruyéndose porque quería destruir lo que tiene Milei y él no ”, subrayó.

Finalmente, consideró que “el otro lado” no le perdona el voto a Lousteau y remarcó nuevamente las diferencias -y similitudes- entre el primer mandatario y el presidente de la UCR: “Tiene 53 años, todo igual a él: el otro es Presidente y el está votando como un senador más”.

La respuesta de Lousteau

Luego de haber sido acusado de traición por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y los partidos aliados, el presidente de la UCR respondió a las críticas y se descargó contra todas las figuras que se manifestaron en contra de su decisión. “Son todas mentiras, ¿qué voy a hacer? ¿Contestar mentira por mentira?”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

En primer lugar, apuntó contra el Presidente, que -como es habitual- utilizó sus redes sociales para ponerle “me gusta” a mensajes en contra del senador. “El Presidente, mientras dedica tanto tiempo a las redes, de paso que haga una recorrida por la realidad, en las horas que tiene libres, que recorra la Argentina, que vea lo que está pasando. El ajuste no lo está haciendo la casta, y entre las incompatibilidades de intereses que tiene con empresas y la casta que tiene adentro, que mire adentro. Habla del kirchnerismo y lo tiene a [Daniel] Scioli, a Francos y está plagado de funcionarios del gobierno anterior. No tenemos presupuesto porque él acordó con [Sergio] Massa eso. Seamos serios”, lanzó.

El senador radical Martín Lousteau durante la votación del DNU en el Senado.

Otra crítica que no dejó pasar fue la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que lo había acusado de votar en contra porque el Gobierno le sacó “las cajas” de las universidades: “Patricia Bullrich pasó por todos los gobiernos de la democracia en la Argentina. Entonces, ¿qué voy a contestar? ¿Cosa por cosa? Yo voto de acuerdo a mis convicciones”. “Esta es la misma Patricia Bullrich que me pedía que hiciera campaña por ella, que me pidió que fuera al debate, que la acompañara a Venado Tuerto”, marcó.

Finalmente se refirió directamente al presidente de la Cámara de Diputados. “¿Qué hubiera hecho Martín Menem?”, cuestionó el senador, e ironizó: “Por ahí, como él pertenece a una familia que abusó de los DNU, por ahí piensa distinto... Pero, ¿qué hubiera hecho cuando ganó Cristina? ¿Hubiera votado porque es la moda?”.

LA NACION