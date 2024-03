Escuchar

Mirtha Legrand hizo una enfática defensa del cine Gaumont, el histórico cine del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) que se encuentra a metros del Congreso Nacional. “Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre”, pidió la conductora ante las versiones de que el Gobierno tiene la intención de cerrar el cine y el Incaa.

“¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine [Incaa] también. Es terrible”, expresó la actriz, que el mes pasado cumplió 97 años. “Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito”, acotó en La noche de Mirtha, el programa que se emite los sábado por canal Trece.

Uno de los invitados, el periodista Ceferino Reato, manifestó otro punto de vista: “El gobierno anterior gastó tanto, tan mal, nos enfrentó a unos con otros y robó tanto. Y en el Incaa gastaron tanto y mal que mucha gente es sensible a discursos que a mi no me gustan, pero que son efectivos”. El periodista dijo que “no hay que cerrar nada porque cine tiene que haber”. “Si nosotros no defendemos nuestra cultura… es muy importante tener una identidad. Ahora, hay que gastar bien. No había control”, subrayó.

Legrand coincidió en “vigilar eso, el descontrol”, pero reiteró que la solución no es el cierre. “Es poca plata, exagera el Gobierno. Es un Gobierno que recién empieza, hay que darle crédito. La gente se equivoca, pero hasta ahora ha enmendado algunas cosas. Por ejemplo, el Fondo Nacional de las Artes o el Instituto del Teatro no lo podés cerrar”, afirmó Reato en relación a que en el proyecto de ley ómnibus estaba incluido el cierre de ambas instituciones, aunque en la presentación final el Gobierno dio marcha atrás.

Otra de las invitadas, la modelo Catherine Fulop, intervino para dar su punto de vista. “Lo que siento es que las películas eran todos con actores que se pronunciaban hacia cierta ideología y entonces la gente no es tonta, se da cuenta. Hay muchos que los dejaron afuera”. Legrand la interrumpió: “Pero también hay que reconocer las películas que se pasaron en los festivales y tuvieron premios. Es un orgullo para la Argentina”.

El actor Gabriel “Puma” Goity, también en la mesa, comparó: “No podés cerrar el Incaa. Si en tu casa tenés ratas, sacá las ratas pero no tires la casa abajo”. Y definió como “una salvajada y una barbaridad” el eventual cierre del Gaumont.

Reato volvió a dar su punto de vista y se dirigió a Goity. “¿Sabés qué pasa? El gobierno de [Mauricio] Macri era muy negociador, dialoguista y los actores como colectivo se le pusieron en contra desde el primer día. Como colectivo los actores se han embanderado mucho con el kirchnerismo. Este gobierno toma esa lección de Macri y se va al otro extremo. Creo que hay que traerlo a una postura más moderada”, señaló el periodista.

Los invitados de Mirtha Legrand de este sábado 16 de marzo Instagram: @

El actor, por su parte, le respondió: “Los actores somos muchos. Si vos decís que que todos estamos embanderados estamos en problemas porque somos más de 20.000 actores. Me parece muy poco inteligente decir que porque estos son “k” entonces vamos a cerrar el Incaa. Estás cortando por el hilo más delgado y dejás afuera lo más importante”.

Legrand, a continuación, opinó sobre la visión que considera que tiene el Ejecutivo de Javier Milei: “Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”. Goity sumó: “Toman como que el Incaa es símbolo de los compañeros que tienen esa ideología y no es así”. Y luego se dirigió al Presidente: “Ahora que sos Gobierno, hacé un ejemplo del Incaa, organizalo, hacé una auditoria en serio”.

Reato insistió en que “es cierto que la Asociación Argentina de Actores tuvo pronunciamientos contra Macri y a favor del kirchnerismo que fueron desmedidos”. Pero recibió la refutación de Legrand, quien aseguró que “el actor siempre ha actuado en política, acá y en todos los países” antes de cambiar de tema.

LA NACION