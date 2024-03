Escuchar

01.50 Javier Milei reveló que habló con el “Kun” Agüero y lo elogió por su “inteligencia”

El presidente Javier Milei volvió a hablar sobre la posibilidad de implementar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) dentro del ámbito del futbol argentino y contó que incluso mantuvo una conversación al respecto con el exfutbolista Sergio “Kun” Agüero. “Quiero destacar que es una persona de una inteligencia para nada convencional”, resaltó el mandatario.

“No estamos exigiendo que los clubes sean privados, sino la posibilidad de que se pueda tener un club privado”, aclaró Milei sobre la iniciativa incluida en el DNU 70/2023, rechazado esta semana por el Senado.

“Queremos abrir la posibilidad de otros esquemas societarios. Si va a un esquema societario que permite beneficios, la calidad del espectáculo va a mejorar. Con la pobreza de la Argentina, los jugadores en su mejor etapa profesional se van al exterior. Eso degrada la calidad de nuestra liga”, planteó el mandatario en relación a la implementación de las SAD.

“A la Argentina le cuesta tener títulos internacionales. Eso tiene que ver con esta situación precaria de no permitir que haya competencia, que no sea interpretado como un negocio”, planteó.

01.06 Mirtha Legrand, dura contra Milei por el posible cierre del cine del Incaa

La diva de la televisión hizo una enfática defensa del cine Gaumont, el histórico cine del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) que se encuentra a metros del Congreso Nacional. “Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre”, pidió la conductora.

“¿Qué puede costar mantener el cine Gaumont? Yo fui hace poco, está espléndido, en muy buenas condiciones, es una lástima. Lo del Instituto de Cine [Incaa] también. Es terrible”, expresó la actriz, que el mes pasado cumplió 97 años. “Si había alguno que robaba, bueno, afuera, no le des más crédito”, acotó en La noche de Mirtha, el programa que conduce y se emite los sábado por canal Trece.

La actriz, además opinó sobre la visión que considera que tiene el Ejecutivo de Javier Milei sobre el arte, en general, y el cine, de manera particular: “Da una sensación como de rencor, de no querer al cine argentino, de no valorarlo”.

00.56 Martín Lousteau: “Si tenemos miedo a que nos digan algo en Twitter, nunca vamos a poder cambiar la Argentina”

El senador nacional y presidente de la UCR dio este sábado una charla para militantes de la Franja Morada, brazo estudiantil del radicalismo, en el que motivó a los jóvenes a fijar posición y no tener temor en confrontar al Gobierno de Javier Milei.

“No me da miedo el Gobierno, me da miedo que la sociedad tenga miedo y la única manera es que los argentinos vean que nosotros no tenemos miedo”, expresó el dirigente radical y añadió: “Si queremos honrar de verdad a nuestros próceres, tenemos que hacer lo que ellos harían en nuestro lugar”.

Si tenemos miedo a que nos digan algo en Twitter, nunca vamos a poder cambiar la Argentina. pic.twitter.com/ZQKpo4Iwj8 — Martín Lousteau (@GugaLusto) March 16, 2024

“Hay que animarse a ser anti moda”, lanzó el excandidato a jefe de Gobierno porteño, que perdió por un escaso margen en las elecciones primarias contra Jorge Macri, quien luego fue elegido alcalde de la ciudad en las elecciones generales.

Milei está poniendo de moda la crueldad y la violencia. Para reconstruir la identidad de la UCR debemos mostrar que no tenemos miedo. pic.twitter.com/OEcfQCiV4k — Martín Lousteau (@GugaLusto) March 16, 2024

00.30 Gómez Centurión: “Los boludos que hablan de cárcel o bala nunca tiraron un tiro”

El excandidato a presidente en 2019 y funcionario del gobierno de Mauricio Macri apuntó contra José Luis Espert, reciente incorporación al bloque de diputados del oficialismo. Gómez Centurión, cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel, criticó en declaraciones a Radio Delta la ligereza con la que se manifiestan algunos dirigentes o aliados del Gobierno.

Segundo debate presidencial 2019 en la Facultad de Derecho, entre Mauricio Macri, Alberto Fernandez, Roberto Lavagna, Jose Luis Espert, Nicolas Del Caño y Juan Jose Gomez Centurion. 20/10/19 Fabián Marelli - LA NACION

LA NACION