La DAIA calificó como “muy preocupante” el mensaje de Aníbal Fernández contra Nik

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) calificó como “muy preocupante” el mensaje que publicó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contra el humorista Cristian Dzwonik, más como Nik, a quien le expresó, además, su “acompañamiento institucional”.

La entidad, que representa a la comunidad judía en el país, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. “Resulta muy preocupante el lenguaje utilizado por el responsable máximo de la seguridad de nuestro país, Aníbal Fernández, al dirigirse en forma amenazante hacia el humorista Nik”, sostuvo.

En ese sentido, la DAIA agregó que al referirse “a sus hijos menores y dar cuenta de la escuela a la que asisten resulta, por lo menos, intimidatorio y por fuera de los deberes de un funcionario público en el juego limpio de la democracia y del respeto a sus instituciones”.

Asimismo, la entidad confirmó que “tomó contacto con el ministro”, a quien “le manifestó su preocupación y la necesidad de una disculpa” y añadió que, al mismo tiempo, se le expresó a Nik “su solidaridad y el acompañamiento institucional”.

El escándalo surgió luego que el historietista publicara un tuit en el que hacía una crítica a la política de subsidios que había encarado el Gobierno, tras la derrota electoral. Dos días después, el 10 de octubre, el ministro de Seguridad tomó esa publicación y le respondió con el siguiente mensaje: “Muchos colegios y escuelas de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo, la escuela/colegio Ort. ¿La conocés? Sí que la conocés, ¿O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela, lo garantizo. Repito: ¿la conocés?”.

Más tarde, se conoció que Nik lleva a sus hijas a esa escuela porteña, por lo que el mensaje del ministro fue tomado por el propio humorista como “un tuit persecutorio” y una “amenaza velada”. La publicación de Fernández despertó el repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y del Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Asimismo, Juntos por el Cambio reclamó la renuncia de este ministro que juró hace menos de un mes en su cargo.

En medio del escándalo, Fernández ensayó una disculpa a través de la misma red social. “Para quienes siguen la discusión de Nik con mi persona, le escribí a su WhatsApp y le dije: ‘Si por cualquier cosa entendiste que esa expresión fue una amenaza, me disculpo. No se me caen los anillos’. Lo hablé con el Presidente de DAIA”, escribió y lo acompañó con un dibujo realizado por Nik.